Die "Amigos" kommen am Sonntag, 25. September , um 18 Uhr in die Weidener Max-Reger-Halle. Im Gepäck haben sie ihre größten Hits aus den vergangenen Jahren und ihre aktuellen Alben. Eingerahmt wird das Ganze in eine Licht- und Videoshow. Karten für das Konzert der beliebten Echo-Preisträger gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online im Internet auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz