Innerhalb eines Jahres sind drei CDs mit Musik von Anton Beer-Walbrunn (1864-1929) erschienen. Eine dieser CDs über den Künstler, der in Kohlberg geboren wurde, hat Hanns-Friedrich Kaiser aus Weiden aufgenommen. Sie trägt den Titel "Orgelwerke". Darin finden sich die drei Fugen aus Opus 28 von 1905 und als Ersteinspielung die Orgelsonate Opus 32 aus dem Jahr 1906. Über die Aufnahme sprach die Kulturredaktion mit dem Organisten.

Hanns-Friedrich Kaiser: Das Orgelwerk Beer-Walbrunns ist im Umfang klein, sowohl im Vergleich mit dem reichen Schaffen der Kollegen wie gemessen an seinem Gesamtwerk. Qualitativ schuf er Bedeutendes, doch war es in Vergessenheit geraten. Auch er bedient sich der alten Formen Passacaglia und Fuge, allerdings ist Beer-Walbrunns Tonsprache nicht so kompliziert wie die von Max Reger oder Sigfrid Karg-Elert. Ich sehe ihn in der Tradition von Joseph Rheinberger, er selber nannte sich einen "melodischen Modernen". Seine hörenswerte Musik ist geprägt von barocker Kontrapunktik, klassischer Homophonie und spätromantischer Polyphonie.Die monumentale Orgelsonate ist nie veröffentlicht worden. Die hohen Anforderungen und die fantastische Kombination von realistischen und mystischen Stimmungen schreckten die Verleger wohl ab. Widmungsträger und Reger-Interpret Karl Straube bezeichnete das Werk als "kolossal". Man kann diese Sonate ohne weiteres Regers umfangreichem op. 127 zur Seite stellen. Beer-Walbrunns unglaublich dicht gearbeitete Sonate umfasst die drei Sätze Passacaglia und Fuge, Canzona und Sonata. Ich sehe sie in der Tradition der großen symphonischen Orgelwerke eines Franz Liszt und dessen Schüler Julius Reubke, der mit seiner Orgelsonate über den 94. Psalm ein ähnlich singuläres Werk vorlegte.Wie Reger verlangt Beer-Walbrunn ein Instrument, das feine dynamische Abstufungen sowie fließende Übergänge zu realisieren vermag. Daneben sollte es über eine große Palette an unterschiedlichen Grundstimmen verfügen, die sich gut mischen und subtile klangliche Differenzierungen ermöglichen. All dies ist an der "Max-Reger-Orgel" bestens zu realisieren.Sie haben persönlich Tontechnik, Schnitt und Mastering betreut. Welche Mikrofonierung und Aufnahmetechnik hat sich in der Michaelskirche bewährt?Die Weidener Michaelskirche verfügt über eine für das Musizieren vorzügliche Akustik. Der Kirchenraum hat keinen zu langen Nachhall, der das klare Hören erschwert, ist aber auch nicht "trocken". Im Grunde genommen braucht man "nur" den Orgelklang an geeigneter Stelle aufnehmen, dann bedarf es gar keiner aufwendigen Nachbearbeitung. Für die CD-Aufnahme haben wir Studiomikrofone der Firma Neumann verwendet und die Orgel mittels Trennkörper-Stereofonie (Jecklin-Scheibe) sowie mit Stützmikrofonen in der heute gängigen digitalen Technik (24 Bit, 48 kHz) gearbeitet.___Informationen zu den Beer-Walbrunn Tagen unter beer-walbrunn-kohlberg.de/aktuelles/