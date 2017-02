Fasching

FensterbachFeuerwehrball: Gasthaus Hellerbrand, St.-Margaret-Straße 26; Samstag, 25. Februar, 20 Uhr.Mit Maskenprämierung. Auftritt der Stullner Prinzengarde gegen 21.30 Uhr. Musik: "Sommerwind". Eintritt 6 Euro.OberviechtachFamilienfasching: Mehrgenerationenhaus, Am Sandradl 20; Samstag, 18. Februar, 14 bis 16.30 Uhr. Gemütlicher Faschingsnachmittag .WaldthurnFeuerwehrfasching: "Wirtsheiner" (Spielberg), Spielberg 2; Freitag, 17. Februar, 20 Uhr. Musik: "Holzstousboum".Pfarrfasching: Lobkowitzschloss, Vohenstraußer Straße; Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr. Motto und Musik: "70er und 80er Jahre". Verschiedene Showeinlagen. Eintritt frei.FesteLuhe-WildenauZoiglabend: Torstüberl, Marktplatz 11; Samstag, 18. Februar, 17 Uhr. Mit Musik (19 Uhr) von Jochen (Steirische/Quetschn).Burg/Schloss/KircheHirschauKirchenführung St. Michael Ehenfeld: St. Michael, Ehenfeld 5; Sonntag, 26. Februar, 15 Uhr. Carolin Himmler führt durch die frühere Wehrkirche, die im Krieg Schutz bot, und erklärt die Anfang der 60er Jahre durch Zufall wiederentdeckten romanischen und gotischen Fresken in der Sakristei, die zu den wertvollsten Bildzeugnissen der Region gehören.LesungenAmbergVilsgeist Paul: Buchhandlung Carl Mayr, Ecke Schrannenplatz/Weinstraße; Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr. Nach dem großen Erfolg von "Das verräterische Herz und andere Erzählungen von der Vils" gibt es wieder Neues von Paul dem Vilsgeist. Autor Jörg Fischer wird an diesem Abend, neben einer bisher nicht vorgestellten Erzählung, auch aus seinem erfolgreichen Buch selbst lesen.Sulzbach-RosenbergNachgefragt - Flucht und Integration: Historische Druckerei Seidel, Luitpoldplatz 4; Donnerstag, 16. Februar, 8.30 Uhr. Mit der Autorin Christine Schulz-Reiss. Die Journalistin liefert "Basiswissen zum Mitreden". Eintritt: 6,50 Euro.WeidenVorlesestunde in der Kinderbibliothek: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Donnerstag, 16. Februar, 16 bis 17 Uhr.VorträgeHohenburgOrden und Klöster: Pfarrheim, Marktplatz 12; Sonntag, 19. Februar, 19.30 Uhr. Referent: Heimatpflegerin Ines Kämmler. Zeitreise durch die Geschichte. Von den ersten Ordensgründern über die Klöster des Mittelalters bis hin zum Mönchtum der Neuzeit.WaldthurnWeltreligion Islam: Pfarrheim, Vohenstraußer Straße 14; Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr. Referent: StD a.D. Ludwig Taufer aus Weiden.WeidenVortrag und Gespräch mit Prof. Dr. Herfried Münkler: Buchhandlung Rupprecht, Wörthstraße 8; Freitag, 3. März, 20 Uhr. Herfried Münkler hat mit seiner Frau das Buch "Die neuen Deutschen" veröffentlicht. Sie betten die Situation der "Flüchtlingskrise" und benennen die Risiken; gleichzeitig zeigen sie auch die Chancen auf.Blues/Jazz/RockWeidenDr. Woo's Rock'n'Roll Circus: "Salute-Club", Weingasse 5; Freitag, 17. Februar, 21 Uhr. Songs von AC/DC, Judas Priest, Quee", Deep Purple oder den Foo Fighthers. Eintritt: 10 Euro.Klassische KonzerteSpeinshartEntfällt: Schottische Lieder der Renaissance: Internationale Begegnungsstätte, Klosterhof 2; Sonntag, 19. Februar, 16 Uhr. Das Konzert muss kurzfristig abgesagt werden.StörnsteinGregorianik-Schola: Kirche St. Salvator, Sonntag, 19. Februar, 17 Uhr. Kyriale Nr. 17 im Rahmen einer heiligen Messe im klassischen römischen Ritus.Volksmusik & FolkKemnathFaschings-Wirtshaussingen: Gasthof Kormann, Stadtplatz 26; Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr. Mit den Kemnather Sängerinnen. Masken erwünscht.WaldsassenZither-Abend mit Hans Berger: Klosteraula, Basilikaplatz 2; Samstag, 18. Februar, 19 Uhr. Hans Berger, Komponist, bayerischer Kirchenmusiker, Volksmusikant spielt auf seiner Zither festlich-alpenländische sowie höfische Musik des 17./18. Jahrhunderts.Wernberg-Köblitz"Le Coeur fait Boum!" (Das Herz macht Boum!): Kaffee-Rösterei Leo Bäumler, Kirchgasse 5; Samstag, 18. Februar, 19 bis 21 Uhr. Alexandre Zindel, Volks-Zithersänger. Von Irish Folk über Chanson, von Amerika bis Deutschland. Eintritt: 10 Euro, Schüler frei, Karten bei allen NT-Ticket-VVK-Stellen, unter (0961) 8 55 50 und über www.nt-ticket.de. Reservierungen unter (0170) 5 84 82 74.TheaterWaidhausElisabeth von Thüringen: Pfarrkirche St. Emmeram, Kirchplatz 3; Samstag, 25. Februar, 19.30 Uhr. Kirchentheater mit der Theatergruppe T.I.K.. Geschildert wird das Leben und Wirken der Heiligen. Vorverkauf: Sparkasse und Raiffeisenbank Waidhaus.WeidenAltweiberfrühling: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr. LTO-Komödie. Als die ehemalige Schneiderin Martha sich an ihren alten Jugendtraum, eine eigene Dessous-Boutique, erinnert, beschließt sie, in ihrem kleinen Tante-Emma-Laden selbst entworfene Wäsche zu verkaufen. Weitere Termine: Freitag, 17. Februar, Samstag, 18. Februar. Karten. www.nt-ticket.de.