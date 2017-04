Georges Brassens hat es Hervé Glatigny angetan. Jedes Jahr gibt der Franzose ein Konzert in Weiden und spielt dabei ausschließlich Stücke von Brassens. Das Programm im "Bistrot Paris" vermittelte jedoch nicht nur schöne französische Musik, sondern bot auch etliche Einblicke in die Probleme von Musikern in den 60er und 70er Jahren.

"Brassens hat gesungen und geschrieben was er wollte", sagte Glatigny. Oft gefielen den Politikern die Stücke nicht. Zum Beispiel war es lange in Frankreich verboten, sich in der Öffentlichkeit zu küssen. Brassens griff das als Thema auf und textete über "les amoureux qui se bécottent sur les bancs publics" (deutsch: die Verliebten, die auf Parkbänken knutschen). Er protestierte jedoch nicht gegen das Verbot von Zärtlichkeit. Das Chanson "Le Gorille" wandte sich gegen die Todesstrafe, "Honte à qui peut chanter" gegen die Zensur von Liedern oder "Ente la Rue Didot et la Rue de Vanves" gegen einen Minister, der die Musik nicht zu den schönen Künsten zählen wollte. "Brassens war ein bisschen gegen alles", sagte Glatigny, und die etwa 40 Zuhörer im Saal lachten.Viel deutlicher als es Chansons-Liebhaber von Brassens-Aufnahmen gewohnt sind, sang der Weidener die Lieder. Damit das Publikum die sprachlich ausgefeilten Texte verstand, fasste Glatigny den Inhalt zusammen, nannte Hintergründe zu den oft witzigen und kritischen Texten und erzählte von Brassens Leben.Die Hälfte der Chansons von Brassens dreht sich um Frauen, ein Viertel behandelt das Leben und der Rest ist über den Tod, so Glatigny. Ist Letzteres aber noch so traurig, fand Brassens doch immer eine lustige Seite. In dem Stück "Le testament" fragt sich der Künstler: "Steht noch die Eiche oder Fichte, aus der mein Sarg gebaut wird?". "Le Fossoyeur" erzählt von einem Totengräber, der Hunger leiden müsste, wenn die Leute nicht mehr sterben würden. Am Ende des gut zweistündigen Konzerts durfte das bekannte Chanson "Les Copains d'abord" nicht fehlen. Den Zuhörer gefiel's, sie sangen mit.