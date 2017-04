hat in der NS-Zeit nicht nur seine Menschlichkeit verloren. Sondern auch Bürger, die das Leben bereichert haben. Das zeigt eine Führung durch die jüdische Geschichte der Stadt. Eine Geschichte, die sich an vielen Ecken erzählen lässt.

Lustig und feuersicher

Verschleppt und ermordet

Ende der Hoffnung

Ein paar Meter entfernt, auf der Baustelle des Einkaufszentrums, entsteht ein Stück Zukunft. Die 70 Besucher einer besonderen Führung, die sich daneben am Macerata-Platz trafen, interessierte diesmal aber ein Blick zurück: Dr. Sebastian Schott, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadtmuseums und -archivs, führte sie durch die jüdische Geschichte Weidens. Die Wanderung durch die Innenstadt war ein Punkt im Begleitprogramm der Ausstellung "Verehrt, verfolgt, vergessen - Opfer des Nationalsozialismus beim FC Bayern München", die noch bis Sonntag, 30. April, im Kulturzentrum Hans Bauer zu sehen ist.Der Macerata-Platz war die erste von mehreren Stationen, die bis zur Vernichtung durch die Nationalsozialisten mit der jüdischen Gemeinde und ihren Mitgliedern in enger Verbindung standen. Um 1933 hatten etwa 170 Menschen der Israelitischen Kultusgemeinde Weiden angehört, erläuterte Historiker Schott. Zumeist handelte es sich um selbstständige Unternehmer und Kaufleute, die mit ihren Familien nicht nur im Geschäftsleben der Stadt eine wichtige Rolle spielten, sondern die sich auch aktiv in das gesellschaftliche und Vereinsleben Weidens einbrachten.Gleich am Macerata-Platz war dies etwa der Kaufmann Hermann Fuld, der als erstes Opfer der jüdischen Gemeinde Weiden am 15. November 1938 im Konzentrationslager Dachau ermordet wurde. Hier wohnte aber auch die Familie Spitz, die seit 1911 das "vornehmste, größte, lustigste und feuersicherste" Kino in Weiden betrieb, oder die Familie Lichtenstetter-Sterzelbach, die am Eingang in die Max-Reger-Straße Woll-, Galanterie- und Kurzwaren "en gros und en detail" vertrieb.Kinobesitzer Justin Spitz zog als einer der ersten jüdischen Bürger Weidens bereits im Herbst 1933 die Konsequenzen aus der nationalsozialistischen Judenverfolgung und emegrierte nach Palästina. Er war aber auch einer von zwei jüdischen Bürgern, die nach der Befreiung der Stadt 1945 seinen nichtjüdischen Mitbürgern eine zweite Chance gab. Trotz der über 50 von den Nationalsozialisten ermordeten Mitglieder der jüdischen Gemeinde, trotz vielfach gebrochener Biografien und zerstörter wirtschaftlicher Existenzen auch unter denjenigen, die den NS-Terror überlebt hatten. Bereits 1947 kehrte Spitz in seine Heimatstadt zurück und bereitete den Weidenern bis zu seinem Tod 1965 in der "Filmbühne" wieder glückliche Stunden.Im Haus der jüdischen Gemeinde in der Ringstraße erwartete Vorstand Leonid Shaulov die Gruppe. Erst seit den 1860er Jahren waren Juden in größerer Zahl in die aufstrebende Industriestadt gekommen, zunächst noch der Israelitischen Kultusgemeinde Floß zugeordnet, bald jedoch mit dem festen Wunsch, ihrer aufstrebenden Gemeinschaft eine eigene Klammer zu geben. So wurde 1889 der Synagogenverein Weiden gegründet, der noch im selben Jahr das schlichte Gebäude errichtete, das seitdem das Zentrum jüdischen Lebens in Weiden darstellt. Nur sechs Jahre später genehmigte die Regierung der Oberpfalz die Errichtung einer eigenständigen Israelitischen Kultusgemeinde. Trotz Entweihung und Verwüstung während des Pogroms vom 9. November 1938 wurde das Reihenhaus kein Raub der Flammen - anders als so viele deutsche Synagogen in dieser Nacht. Von 1939 bis 1947 als Warenlager missbraucht, bildet es seit 1948 wieder den Mittelpunkt für Weidens Juden.In der Sedanstraße wohnte Familie Hausmann, deren Schicksal für alle diejenigen Weidener Juden steht, die der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zum Opfer gefallen sind. Otto Hausmann, bayerischer Soldat des Ersten Weltkriegs und erfolgreicher Pferdehändler, schaffte es nicht mehr, vor Beginn des Zweiten Weltkriegs mit seiner Frau und den beiden Söhnen zu fliehen. Wie 200 weitere Juden aus der Oberpfalz und Niederbayern wurde er am 4. April 1942 von Regensburg nach Polen deportiert - alle wurden von den Nationalsozialisten in Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet.Ein Zentrum des jüdischen Geschäftslebens bildete die Wörthstraße vom Oberen Tor bis zur Kreuzung mit der Sedanstraße. Hier reihten sich Textil- und Kleidergeschäfte mit jüdischen Inhabern wie an einer Perlenschnur aneinander. Den Anfang machte Schneidermeister Rafael Nussbaum direkt beim Eingang in die Altstadt, den Abschluss bildeten die Kaufhäuser von Josef Wilmersdörfer und Max Krell am heutigen Issy-les-Moulineaux-Platz. Über Jahrzehnte war das 1902 errichtete Kaufhaus Max Krell - Miniaturausgabe eines Gründerzeitkaufhauses mit eigenem Lichthof - die erste Geschäftsadresse der Stadt. Und dennoch wurde Krells Schwiegersohn Adolf Murzynski 1936 von Boykottpropaganda in den Konkurs ge- und nahezu mittellos aus Weiden vertrieben.Den Abschluss der Führung bildete das Alte Rathaus. Hier, am schwarzen Brett, hatte die NS-Kreisleitung im Sommer 1938 mit einer "Warnkarte" zum Boykott der letzten jüdischen Geschäfte aufgerufen. Und von hier, von der Arrestzelle der Stadtpolizei im Erdgeschoss der Stadtverwaltung, waren nach dem Novemberpogrom 1938 Weidens jüdische Männer über Regensburg in das KZ Dachau verschleppt worden. Am Morgen des 10. November 1938 hatte vor dem Rathaus jede Hoffnung auf ein Weiterbestehen jüdischen Lebens unwiderruflich ihr Ende gefunden.