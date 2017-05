Schmalz und Pfeffer. HMBC haben es am Freitagabend wirklich drauf. Im Vereinshaus wildern sie bei ihrer Abschiedstour in den Georgischen Bergen, in Italien und natürlich auch in Österreich, wo sie ja herkommen.

Volksmusik? Jazz? Pop? World-Music? Die Formation lässt sich nicht klar einordnen. Von allem a bisserl was. Kurzum: Die Musiker lassen sich nicht schubladisieren.Ganz ausverkauft ist es nicht, das Vereinshaus. Aber das bedeutet nicht, dass die Stimmung nicht überquillt. Der Bandname ist nur eine Abkürzung für Ungeübte. In Wirklichkeit nennen sich Jungs ja "Holstuonarmusigbigbandclub". Ein Zungenbrecher, der dem einen oder anderen Nichteingeweihten phonetisch ein bisschen an die Mary-Poppins-Nummer "Supercalifragilisticexpialigetisch" erinnern mag. Natürlich ist die nicht ganz humorfreie Show wie das Leben des Kindermädels aus dem Disney-Lager ein wahres Abenteuer.HMBC bietet einen Streifzug durch die musikalische Welt. Vom Mississippi-Delta bis zu den Alpen. Kein Stück ist sicher vor den Herren, keines weiß, ob es dann nicht doch noch durch den Fleischwolf gedreht wird. Los geht's mit einer "Celebration", einem "Kool & the Gang"-Klassiker. Gleich danach verstecken sich die schrägen Kerle hinter Holderstauden und verabreden sich zum Urlaubsflirt in Italien mit einem dahin schmachtenden "Bitte gib mir eine Chance". Die Musiker sind Meister ihrer Instrumente. Das wird spätestens klar beim Trompetenfestival in Guca, Serbien: "Trumpets erverywhere".Selbstgestricktes trifft wohl Aufbereitetes, Volksmusik trifft Jazz, Schlager trifft Pop und Balkan. Was wann warum wie genau passiert, ist nicht immer vorhersehbar. Weder für die Konzertbesucher, noch für die Ausführenden.Es werden variationsreiche "Silberfäden" gespannt. Dann gibt es ein instrumentenübergreifendes Medley aus 300 Jahren österreichischer Musikgeschichte, ehe man gemeinsam mit einem "Georgischen Choral" georgischer Mönche im Ohr in die Berge zieht. Als Zugabe gibt's den 2010-er Kulthit "Vo Mello bis ge Schoppornou". Damals auf Platz zwei der österreichischen Charts.Die sechs krassen Typen studierten an den besten Musikhochschulen Österreichs, spielen zwischen 12 und 17 Instrumente, dazu fallweise Beatbox und singen natürlich. Auch in punkto Virtuosität und Flexibilität sind sie nahezu unübertreffbar. Ihre Kompositionen beinhalten Texte auf Englisch, Deutsch, Italienisch und natürlich in diversen österreichischen Dialekten. Schade, dass sich die Band nach der Tour trennt.