Das 1877 uraufgeführte Ballett "Schwanensee" aus der Feder des bedeutendsten russischen Komponisten Tschaikowsky bestimmt seit jeher das klassische Ballett-Repertoire aller leistungsstarken klassischen Ballettensembles. Wer kennt nicht den Tanz der vier kleinen Schwäne oder die atemberaubenden Sprünge und innigen Pas de deux am dem verträumten Schwanensee? Dieses Ballett wird besonders geprägt durch höchste Anforderungen an die tänzerische Perfektion und die emotionale Ausstrahlung der Solisten und die atemberaubende Präzision des Corps de ballet in den Schwanen-Bildern am See. Zu erleben ist "Schwanensee" am Dienstag, 27. Dezember, in der Max-Reger-Halle in Weiden. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen, online auf www.nt-ticket.de und an der Abendkasse. Bild: hfz