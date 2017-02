Beide verbindet musikalischer Witz, Virtuosität, eine profunde Kenntnis der Musiktradition, Bluesfeeling und die Freude am Groove: Der Finne Iiro Rantala und der Schwede Ulf Wakenius haben erst vor einem halben Jahr zusammengefunden, obwohl sie sich seit Jahren kennen. Ihr erster Auftritt beim Festival Jazzbaltica wurde begeistert gefeiert und auch im Fernsehen übertragen.

Jazz braucht Melodien

Peterson als Sprungbrett

Es folgten Auftritte beim renommierten Jazz-Festival in Montreux oder im mondänen "Dracula-Club" in St. Moritz. Rantalas energiegeladenes Spiel und seine inzwischen berühmten humorvollen Ansagen haben den finnischen Pianisten längst zu einem Publikumsliebling werden lassen. Ulf Wakenius ist ein technisch brillanter Gitarrist. Kürzlich nahm er ein Duo-Album mit dem Flamenco-Jazz-Gitarristen Gerardo Núñez auf. In Salzau stand er 2003 mit seinem Instrumentalkollegen Pat Metheny auf der Bühne, Weltruhm erlangte er durch seine Mitgliedschaft im Oscar-Peterson-Quartett. Am Donnerstag, 2. März (20 Uhr), treten die Künstler beim Weidener Jazz-Zirkel im Bistrot Paris ( Sebastianstraße 2) auf.Rantala (geboren 1970 in Helsinki) studierte klassisches Klavier an der School-of-Music in Manhattan und Jazz an der Sibelius-Akademie. Bekannt wurde er vor allem mit dem Trio Töykeät (deutsch: Grobiane), mit dem er zahlreiche Alben einspielte und auf den großen Festivals auftrat. 2011 legte er ein Soloalbum vor, und gewann den Preis der deutschen Schallplattenkritik sowie den Echo für das Jazz-Album des Jahres.Der Pianist beschränkt sich aber keineswegs auf Jazz, sondern improvisiert über Themen von Johann Sebastian Bach ebenso selbstverständlich wie über Kompositionen von John Lennon. "Ich bin nicht so der typische skandinavische Künstler, der im Wald lebt, nur von Stille umgeben", sagt Rantala in einem Interview. "Jazz braucht Melodien. Er braucht etwas, an das die Leute andocken können!", und deshalb schert er sich wenig um stilistische Grenzen und Schubladen.Ulf Wakenius (geboren 1958 in Halmstad) war zehn Jahre Gitarrist im Quartett von Oscar Peterson, bis zu dessen Tod im Jahr 2007. Auch mit Bass-Legende Ray Brown nahm er mehrere Alben auf. Derzeit ist er oft mit der koreanischen Sängerin Youn Sun Nah unterwegs. In Weiden gastierte der virtuose Gitarrist bereits vor zwei Jahren: Damals mit dem Projekt "Night of Jazz-Guitars".Nach ihrem gemeinsamen Auftritt beim Jazzbaltica-Festival im vergangenen Jahr war Rantala begeistert: "Dieses Duo macht so viel Spaß, weil wir so viele unterschiedliche Stile verbinden können. Ulf kann überall das beste herausholen. Deshalb müssen wir nur gute Musik auswählen, um dann Spaß damit zu haben." Nordische Elegien sind Rantala und Wakenius eher fremd und so darf man auf ein lustvolles, kurzweiliges Konzert gespannt sein.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290, www.nt-ticket.de und an der Abendkasse.