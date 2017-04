Manche sagen, "das ist Indie-Pop", andere halten es für melodischen Electro. Egal, was die Musikwissenschaft dazu meint, das Konzert der Hamburger Band "Small Fires" kürzlich im Alten Rathaus kommt bei den Zuhörern gut an.

Goldene Rahmen mit LED-Lichter am inneren Rand, ein paar kleine Scheinwerfer und zwei dunkelgelb leuchtende Glühbirnen erhellen den Saal, als das Indie-Pop-Trio "Small Fires" auftritt. Zuhörer, die mit Kopf und Fuß im Takt wippen, stehen im Halbkreis um die Band. Von der Atmosphäre im Raum sind die Musiker beeindruckt. Sie stoppen auf ihrer Deutschland-Tour auf Einladung des Vereins "Sündikat" in Weiden.Die drei Musiker Benjamin Galliers (Drums, Gesang), Lars Dahlke (Gitarre) und Ruben Seevers (Keyboard, Bass, Gesang) spielen eigene Stücke. Nur ab und zu greift Galliers zwischen den Titeln zum Mikro und erläutert sie - auf Englisch. Denn mit "der, die, das" habe der Brite noch Probleme. Ein Song "zum Relaxen" heißt "A Weird Place", ein anderer Titel lautet "Wiser". Auch von ihrer Platte "One Beautiful Mess" präsentieren die Jungs einige Lieder.Die Band, die sich erst 2015 gegründet hat, ist zum ersten Mal in Weiden. Die live gespielten Titel unterscheiden sich von der Musik, die sie im Tonstudio aufgenommen haben. Ihre Stücke klingen im Rathaussaal manchmal weniger nach Gitarren-Pop, finden einige Zuhörer. Galliers Schläge auf eine metallene Platte, die elektronisch anmutenden Töne erzeugt, dominieren viele Songs. Sein Schlagzeug besteht neben der Platte aus nur zwei weiteren Teilen: einer Trommel und einem Becken.Hohe synthetische Töne schwingen lange im Raum, dann setzen die Musiker wieder kräftig und mit schnellem Rhythmus ein. In solchen Momenten trifft melodischer Electro Indie-Pop. Dem Publikum gefällt's. Nach dem gut einstündigen Konzert dankt es mit viel Applaus. Die Musiker, die sonst in Großstädten wie Stuttgart, Berlin und Hamburg auftreten, gewähren noch eine Zugabe.