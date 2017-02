"Wer nicht brennt, kann nicht entflammen", betont Karl Heinz Malzer vom Fränkischen Sängerbund. Der "Inner Wheel Club" veranstaltet mit dem Chorleiter ein Konzert mit Musik aus sechs Jahrhunderten - und das für gute Zwecke.

Erlös für soziale Projekte

"Ich freue mich, dass junge Menschen mit uns spielen und musizieren", erklärt Pfarrer Gerhard Pausch. Der Serviceclub "Inner Wheel" organisiert in der Herz-Jesu-Kirche ein Benefizkonzert, um mit dem Erlös soziale Projekte zu unterstützen. Mit dabei sind zwei Chöre des Fränkischen Sängerbundes: der Jugendchor und Mixtura Cantorum.Beide Chöre sind in ganz Deutschland, teils sogar in der Schweiz unterwegs. "Das Einzugsgebiet ist groß", sagt Chorleiter Karl Heinz Malzer. "Beides sind Laienchöre, bei Mixutra Cantorum sind unter 50 Leuten lediglich drei Profis dabei."Über 100 Sänger werden am Samstag, 18. März, um 19.30 Uhr mit ihren Stimmen die Kirche erfüllen. Der Erlös aus den Eintrittspreisen wird gespendet. "Eine Hälfte wird für den Jugendraum im Pfarramt abfallen, die andere wird wieder für gute Zwecke in der Region eingesetzt", betont Simone Schaller, Präsidentin des Weidener Inner-Wheel-Clubs. "Wir wissen, hier ist eine Brennpunktpfarrei. Daher ist es wichtig, etwas für die Jugend zu tun."Unter der Leitung von Malzer und Michaela Treese werden die beiden Chöre, passend zum Thema Fastenzeit, ein Repertoire aus moderner und traditioneller Musik vorbereiten. "Die Chöre können Gesang aus sechs Jahrhunderten präsentieren." Malzer wird für die Veranstaltung ein Programm mit Hinweisen zu Sängern, Texten und Liedern erstellen. "Denn der Text spielt genauso eine wichtige Rolle wie die Musik", weiß er.Im Programm werden auch Werke regionaler Künstler bedacht. Unter anderem werden Stücke von Hans Koessler (1853-1926) oder Franz Biebel (1906-2001) präsentiert. Kössler, der aus Waldeck stammt, unterrichtete die ungarische Elite, wie beispielsweise Bella Bartók. Biebel war Rundfunk-Komponist in San Franzisco oder Los Angeles. "Das sind geniale Künstler, die gerade bei uns noch unbekannt sind", berichtet Malzer, der selbst gerade eine Publikation über Franz Biebel schreibt.Der Vorverkauf startet am 6. Februar. Eine Karte kostet 10 Euro, für Schüler, Studenten oder Schwerbehinderte kostet das Ticket jeweils 6 Euro. Erhältlich sind die Karten in der Buchhandlung "Stangl und Taubald" oder an der Abendkasse.