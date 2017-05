Eigentlich ist er gelernter Koch. Zum Kochen fehlt ihm aber meist die Zeit. Seit vielen Jahren steht Patrick Lindner als Schlagersänger auf der Bühne. Kocht er doch mal für sich oder Gäste, lässt sich in den Gerichten seine bayerische Herkunft erkennen.

(uz) Aktuell ist Patrick Lindner mit seiner "Heimat, deine schönsten Lieder"-Show unterwegs. Am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr kommt er damit in die Max-Reger-Halle. Wir hatten Gelegenheit, vorab mit dem Schlagersänger zu sprechen.Patrick Lindner: Ja. Ich war im Februar nicht das erste Mal hier. Es ist eine wunderschöne Halle und eine tolle Anlaufstelle für uns.Diesmal wird es ein größeres Konzert sein. Nicht nur ein Auftritt, sondern ein zweieinhalbstündiges Konzert. Ich komme auch nicht allein. Es sind "Die Stimmen der Berge" dabei, ehemalige Regensburger Domspatzen, die hochmusikalisch sind.Nachdem viele Schlager- und Volksmusiksendungen aus dem Fernsehprogramm gestrichen wurden, merkt man schon, dass die Menschen diese Musik einfach erleben wollen und vermehrt Konzerte besuchen. Ich bin nach wie vor fast jedes Frühjahr auf Tournee unterwegs. Sehr häufig in den neuen Bundesländern. Ich stehe an 200 Tagen im Jahr auf der Bühne.Wenn man sich so etwas vornimmt, sage ich auch heute noch: jederzeit. Man muss durchhalten und am Ball bleiben. Natürlich ist das Podium durch den Rückzug des Fernsehens kleiner geworden. Früher ist man über eine einzige Sendung quasi über Nacht bekannt geworden und konnte seine Popularität wunderbar ausbauen. Dafür gibt es heute weniger Möglichkeiten. Wenn man wirklich gut ist und vielleicht auch noch die richtigen Anlaufstellen hat, gelingt es nach wie vor. Der Weg ist aber steiniger geworden.Der Schlager der 70er ist der Klassiker. Heute hat sich der Schlager sehr zum Pop hin entwickelt. Er ist moderner geworden, obwohl es nach wie vor viele klassische Elemente gibt. Gerade in den 90er Jahren, in denen die volkstümliche Musik populär wurde, hab ich mir gedacht: Das ist doch nichts anderes, als der Schlager aus den 70ern. Kollege G. G. Anderson bedient den klassischen Schlager, Helene Fischer den poppigen, modernen. Ich glaube, das ist Typ-abhängig. Poppige Schlager passen nicht zu jedem. Viele Menschen hören gerne schnulzige Schlager, wie sie die Flipper spielten. Jüngere Leute bevorzugen die modernen. Der Schlager ist viel offener geworden.Wenn man viel unterwegs ist, ist man natürlich gezwungen, auswärts zu essen. Wenn man aber daheim ist, ist es selbstverständlich, dass man sich mal an den Herd stellt. Ich tue es sehr, sehr gerne. Zum Beispiel, wenn Freunde kommen und man einen großen Tisch deckt. Da steckt noch sehr viel die Gastronomie in mir. Ich bin sehr gerne Gastgeber.Bei uns ist die bayerische Küche sehr populär. Und wenn Besuch kommt, spielt das Bayerische immer wieder eine große Rolle. Ein Lieblingsessen habe ich nicht. Ich probiere gerne was Neues aus. Kochen ist schon etwas Interessantes. Kochbücher habe ich auch schon geschrieben und ich bin in Kochsendungen zu sehen. Ich habe schon mit allen bekannten Köchen gekocht.Ich bin mittlerweile 30 Jahre aus dem Beruf. Es ist natürlich schon so, dass man da nicht mehr so ganz top aktuell dabei ist. Möglich ist im Showgeschäft aber alles. (lacht)Am allerbesten zu Hause. Das ist für uns Künstler die Oase der Ruhe. Ich bin leidenschaftlich gerne Münchener. Bin hier geboren und lebe hier. Ich liebe die Natur und ich liebe die Isarauen. Da kann ich auftanken.Das hat sich über die Jahre entwickelt. Ich weiß, dass ich in der Öffentlichkeit bin, wenn ich das Haus verlasse. Ich freue mich drüber, wenn die Leute nett sind. Früher wollten sie Autogrammkarten, heute Selfies. Toll, wenn die Leute ihren Spaß haben.