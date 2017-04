Der Erfolg spricht für sich: Auch nach einem Jahr sparmaßnahmenbedingter "Zwangspause" sind die Weidener Literaturtage ein Garant für Erfolg. Allein zu den Abendlesungen kamen über 2400 Besucher.

Angemerkt Jährlicher Auftrag



Von Stefan Voit



Der Blick geht wieder einmal neidvoll nach Amberg. Dort hat man (endlich) die Bedeutung des Luftmuseums - als Alleinstellungsmerkmal für Stadt und Region - erkannt. In Zukunft will man die Einrichtung mit rund 100 000 Euro pro Jahr fördern. Dieses Umdenken sollte jetzt endlich auch in Weiden stattfinden: Die Literaturtage, die es seit 32 Jahren gibt und die ebenso ein Aushängeschild für Stadt und Region sind, müssen wieder in den jährlichen Rhythmus zurückfinden. Eine (Hoch)Schulstadt wie Weiden muss sich maximal 20 000 Euro - so hoch sind die Sachkosten des Festivals - einfach leisten. Es kann nicht sein, dass gerade die Leseförderung von Schülern darunter leidet. Dies war immer die Stärke der Literaturtage: Kinder und Jugendliche ans Lesen und die Literatur heranführen. Gerade in Zeiten des Internets ist dieser kulturelle Auftrag umso wichtiger. Es bleibt zu hoffen, das der Versprecher von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß bei der Eröffnung der Literaturtage, als er von "jährlichen Festival" sprach, keine Freud'sche Fehlleistung war. Die Politiker im Stadtrat sollten sich noch einmal zusammensetzen, um über diesen Bildungsauftrag zu diskutieren!

Nimmt man die Schullesungen, Theateraufführungen, Lehrerfortbildung und Kunstausstellung mit dazu, waren es über 6500 Besucher. Das Organisationsteam um Sabine Guhl, Leiterin der Weidener Regionalbibliothek, freut sich über den ungebremsten Zulauf und ausverkaufte Lesungen. Im Interview mit der Kulturredaktion hält sie Rückschau und blickt nach vorne.Sabine Guhl: Überrascht? Ja, vielleicht ein wenig, denn der Anklang beim Publikum ist immer die größte Unbekannte bei allen Veranstaltungen; und das Publikum stimmt mit den Füßen ab. Das Organisationsteam gibt sich eine klare Linie vor, ein Konzept, das einen gewissen Anspruch verfolgt. Dabei soll jeder Abend für sich anders sein, wir wollen viele unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und nicht alle Veranstaltungen sollen unbedingt Gassenhauer sein. Das Gesamtpaket macht es dann zu einem Erfolg. Und Erfolg ist für uns auch, wenn die Besucher nach der Veranstaltung uns danken für den interessanten oder berührenden Abend.Nicht nur aus der ganzen Oberpfalz - aus ganz Bayern waren Besucher bei den Literaturtagen. Dies kann man ja so schön im VVK-Portal rauslesen. Ein Ehepaar zum Beispiel kam schon morgens aus Freising, um abends an einer Veranstaltung teilzunehmen. Sie haben dann den Tag genutzt, um Weiden kennenzulernen. Das fand ich sehr interessant - normalerweise macht man sich für so etwas auf den Weg nach München.Die Freude am Lesen und das Interesse an Literaturveranstaltungen ist nach wie vor sehr groß. Und wir haben hier in Weiden das Glück, ein tolles Publikum zu haben, das uns vertraut und auch zu Autoren kommt, die nicht so bekannt sind. Da ist es dann das Thema, das interessiert. Ich denke hier an das glückliche Ende von 1001 Nacht, als weit über 200 Besucher sich auf die Reise in den Orient entführen ließen oder den berührenden Abend mit Johannes Kirchberg und den vertonten Borchert-Gedichten - aber auch an den Abend mit dem bekannten Autor Andreas Altmann, der die Erwartungen erfüllt hat. Lauter tolle Abende, die inspirieren und Lust auf Literatur machen.Aus dieser Woche einen Abend als meinen Favoriten zu benennen - das kann ich nicht. Wir hatten viele Abende, über die wir unmittelbar danach gesagt haben, das war für mich der schönste Abend. Bis der nächste kam ... nein, im Ernst, man kann Borchert-Gedichte nicht mit Krimiabend oder gar mit einem Vortrag von Elmar Theveßen über Terror vergleichen. Jeder Abend ist auf seine Art einzigartig und begeistert.Jung und alt - das stimmt wahrlich. Ich kenne einen Fall, da besuchen Großeltern, Kinder und Enkelkinder zusammen den Slam. Toll oder? Zur Stimmung passt auch die Tiefgarage als ungewöhnlicher Ort. Der Poetry Slam bei den Literaturtagen hat eine richtige Eigendynamik entwickelt. Aber es ist vielen Besuchern schon bewusst, dass hier in Weiden die besten Slammer Deutschlands zu Gast sind. Und Felix Römer und Christian Ritter haben hier mittlerweile sehr viele Freunde und Fans gefunden.Lesungen an Schulen sind für uns zentraler Bestandteil des Konzepts. Für Kinder und Jugendliche ist es etwas Besonderes, den Menschen kennenzulernen, der hinter der Geschichte steckt. Zu erfahren, wann er schreibt und wie er sich Geschichten ausdenkt. Außerdem - wer soll in Zukunft die Abendveranstaltungen besuchen, wenn wir nicht intensive Nachwuchsarbeit an Schulen betreiben? Das "literaturtagefreie" Jahr 2016 mit Schulliteraturtagen zu füllen, war großartig - ein Erfolg von der Planung bis zur Realisierung. Der P-Seminar-Preis war mehr als gerechtfertigt. Allerdings kam seitens der Verantwortlichen vom AGW ein vorsichtiges Kopfschütteln im Hinblick auf 2018. Das zu stemmen, erfordert einen riesigen Kraftaufwand.Das zu entscheiden, liegt nicht in meiner Macht.Wir vier vom Orgateam werden uns in den nächsten Wochen treffen und Bilanz ziehen. Das Grundkonzept Schul- und Abendlesungen bleibt mit Sicherheit bestehen und die Abendtermine leben vom jeweiligen Autor oder Thema. Hier haben wir immer ein offenes Ohr für Vorschläge. Auf den Lorbeeren 2017 auszuruhen, würde unserem eigenen Anspruch nicht genügen. (Angemerkt)