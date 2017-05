Der Hardbop prägte den modernen Jazz der 60er und 70er Jahre. Sein Wurzeln liegen im hektischen Bebop eines Charlie Parker oder Dizzy Gillespie, aber auch im erdigen Blues und Soul. Pioniere wie Art Blakey, Horace Silver, Lee Morgan, Freddie Hubbard entwickelten einen Stil, "Blue Note", die Plattenfirma, sorgte für weltweite Verbreitung.

Die Zeit zurückgedreht

Musik bis unter die Haut

Freitag, "Bistrot Paris in Weiden - als wäre die Zeit um 50 Jahre zurückgedreht: Ein vorantreibendes, energiegeladenes Schlagzeug, ein gleichmäßig pulsierender Walking-Bass, ein bluesig angehauchtes Klavier mit swingenden Melodielinien und perlenden Zwischenspielen und im Mittelpunkt drei hart agierende Bläser, die sich gegenseitig mit gewaltigen Improvisationen übertrumpfen.Solche Szenarien konnte man früher regelmäßig in den Jazzkellern erleben und auch auf den großen Konzertbühnen wie bei den Berliner Jazztagen oder beim New-Jazz-Festival. Die Protagonisten der Hardbop standen damals am Zenit ihrer Laufbahn: Art Blakey, Horace Silver, Johnny Griffin, Freddie Hubbard, Lee Morgan, Joe Henderson, Hank Mobley, sie alle verkörperten den modernen Jazz. Das Label "Blue Note" war allgegenwärtig und wurde zum Markenzeichen für eine Musik, die auch oft unter dem Etikett "Soul Jazz" verkauft wurde. Inzwischen leben nur noch wenige dieser Pioniere. Free Jazz und experimentelle Musik haben dem zeitgenössischen Jazz ihren Stempel aufgedrückt, außergewöhnliche Instrumenten-Kombinationen und Klanginstallationen prägen die Szene.Wie schon der traditionelle Jazz, so hat auch der ehedem so populäre Modern Jazz etwas Museales an sich. Die klassische Form "Thema - Chorus - Thema", die einst den Jazz kennzeichnete, hat ausgedient. Joris Dudli, der Schlagzeuger aus Österreich, allerdings widersetzt sich dem Zeitgeist. Immer wieder rückt er Veteranen dieser Musik ins Bewusstsein. Tourneen mit Art Farmer, Benny Golson oder Curtis Fuller belegen das. Auch sein aktuelles "Blue Train Sextet" pflegt das glorreiche Erbe dieser Ära. Die Besetzung mit drei Bläsern und Rhythmusgruppe entspricht der Besetzung von John Coltranes legendärer (und einziger) Einspielung für "Blue Note" wie auch der von Art Blakeys "Jazz Messengers". Aus dessen Talentschmiede gingen unzählige Musiker hervor, die dem Hardbop ihr Gesicht gaben.Obwohl die meisten Kompositionen und Arrangements von Joris Dudli stammen, leben sie vom Geist dieser Ikonen. Dudli hat mit allen Größen dieser Musik gespielt und ist, ähnlich wie Art Blakey, der Motor des Ganzen. Sein pulsierender Beat sorgt für einen durchgängigen Rhythmus, unterstützt wird er dabei von Milan Nikolic am Kontrabass. Unermüdlich werden die Viertel mit großem körperlichen Einsatz abgespult, lediglich unterbrochen durch gelegentliche solistische Einlagen. Trompeter Jim Rotondi glänzt als einfallsreicher und technisch brillanter Improvisator. Seine weitgespannten Melodielinien erinnern an Clifford Brown und Art Farmer. In seiner Komposition "Ruth" betört er mit samtartigem Flügelhorn-Klang, subtil untermalt von Joris Dudlis feiner Besenarbeit.Posaunist Steve Davis hat noch mit Art Blakeys "Jazz Messengers" gespielt und steht bei der Ballade "Daydream" im Mittelpunkt. Hier hat er Gelegenheit, seine Ideen zu entwickeln und alle Register in Sachen Klanggestaltung auszuspielen. Auch Pianist Oliver Kent überzeugt durch ein unter die Haut gehendes Solo. Natürlich hat auch der aus Hamburg stammende Saxofonist Ralph Reichert alle Großmeister seines Instruments eingehend studiert. Immer wieder erinnert sein schneidender, kraftvoller Ton an John Coltrane, besonders bei den in rasenden Tempi gespielten Bebop-Nummern.Das Publikum geht begeistert mit. Fußwippen und Zwischenrufe erinnern an Zeiten, als der Jazz in erster Linie der Unterhaltung diente und intellektuelle Gesichtspunkte eine untergeordnete Rolle spielten. Jazz als Ventil und Gegenpol zu Stress und Ärger im Alltag.