Ein Meilenstein in der Geschichte des Jazz ist John Coltranes Album "Blue Train" aus dem Jahre 1957. Es prägte Generationen von Musikern. Das "Blue Train Sextet" transponiert diese zeitlose Musik mit eigenen Kompositionen ins 21. Jahrhundert. Das Konzert findet am Freitag, 12.Mai, um 20 Uhr im Bistrot Paris (Schlörplatz) statt. Raffinierte Bläsersätze mit packendem Groove und viel Spielfreude, dargeboten von erstklassigen Musikern, sind angesagt.

Der Wiener Meisterdrummer Joris Dudli ist beim Jazz-Zirkel kein Unbekannter. Unvergesslich sind seine Konzerte in Weiden mit internationalen Jazzgrößen wie Fritz Pauer, Vincent Herring, Chico Freeman und Curtis Fuller. In seinem aktuellen Projekt präsentiert er originale Soulmusik der Spitzenklasse mit internationalen Musikern.Der Trompeter Jim Rotondi wurde 1962 in Butte (Montana) geboren. Bevor er nach Österreich umsiedelte, spielte er zwanzig Jahre in New York, wo er über zehn Alben einspielte und als Sideman bei mehr als 80 Produktionen mitwirkte. Dabei stand er mit weltbekannten Jazzgrößen wie Lionel Hampton, Curtis Fuller, George Coleman oder Ray Charles auf der Bühne oder im Studio. Heute lebt er in Graz, wo er an der Universität für Musik und Drama Trompete lehrt.Posaunist Steve Davis wurde 1967 in Worcester (Massachusetts) geboren. Sein Vater hatte eine umfangreiche Plattensammlung und seine Großeltern waren aktive Musiker. Er studierte Jazz an der Universität Hartford (Connecticut). Auf Empfehlung des Saxophonisten Jackie McLean wurde er Mitglied bei Art Blakey's "Jazz Messengers", mit denen er 1989 zum ersten Mal im "Sweet Basil Jazzclub" in New York auftrat. Weitere Meilensteine seiner Laufbahn waren Aufnahmen mit Freddie Hubbard, Chick Corea und Avishai Cohen.Den Part am Tenorsaxophon übernimmt der Hamburger Ralph Reichert, geboren 1969. Er spielt seit seinem 13. Lebensjahr Saxophon und gehört zu den wenigen europäischen Saxophonisten, die sich durch einen "schwarzen Sound" auszeichnen. Am Piano sitzt Oliver Kent (geboren 1969 in Innsbruck). Er begleitete Musiker wie Art Farmer, Karl Ratzer und Roman Schwaller und ist Professor für Jazz-Piano am Konservatorium der Stadt Wien.Milan Nikolic, der aus Krusevac (Serbien) stammende Bassist, absolvierte sein Studium an der Kunst-Universität Graz bei Wayne Darling. Als gefragter Sideman tourte er mit internationalen Jazzgrößen wie Dusko Gojkovic, Benny Golson und Vincent Herring durch Europa. Seit 2012 ist er Dozent an der Universität Belgrad.Joris Dudli (Jahrgang 1957) studierte in Wien Grafik und erlernte das Schlagzeug autodidaktisch. Seit seinem 17. Lebensjahr arbeitet er als Studiomusiker und begleitete unter anderem Wolfgang Ambros und Georg Danzer. Er war Mitglied im Vienna Art Orchestra und im Quartett von Art Farmer. Fast zehn Jahre lebte er in New York, wo er Alben mit der Crème de la Crème der Szene einspielte, darunter Art Farmer und Benny Golson. Immer wieder geht er mit großen Namen auf Tournee.