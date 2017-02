Die beiden ziehen natürlich auch eine Show auf. Doch das macht den besonderen Reiz des Auftritts von Jakob Augstein und Nikolaus Blome aus. In der Buchhandlung Rupprecht stellen die Journalisten ihr gemeinsames Buch vor.

Selbstverliebt und seriös

Schulz macht's spannend

Populismus als tiefere Krise

Die Namen ziehen erwartungsgemäß die Zuhörer an. Rund 270 Interessierte kommen in die Buchhandlung Rupprecht, um den beiden fernsehbekannten Journalisten Augstein und Blome zu lauschen. Das gemeinsame Buch, das vergangenes Jahr erschien, heißt "Links oder rechts? Antworten auf die Fragen der Deutschen"."Links" und "rechts" gelten heutzutage im politischen Spektrum nicht selten als überholt, auch in der Medienlandschaft scheinen manche Grenzen immer mehr zu verwischen. Das ist beim "linken" Jakob Augstein, Herausgeber der Wochenzeitung "Der Freitag", und beim "rechten" Nikolaus Blome, Stellvertretender Chefredakteur der "Bild", offensichtlich anders. Klar, mit ihrem jeweiligen Image, das sie sich medial erarbeitet haben, kokettieren sie auch in Weiden.Ihre Mischung aus einem Hauch Allwissenheit und einem Schuss Selbstverliebtheit nimmt man als Zuhörer aber gelassen hin. Denn unabhängig davon, ob man eher Augsteins oder Blomes Sicht der Dinge teilt, so muss man doch anerkennen, dass sie beide stringent und seriös argumentieren. Dabei bleiben sie meist in ihrem Denkraster, so dass sich kontroverse Debatten mit ganz unterschiedlichem Ausgang ergeben - Frotzeleien und Sticheleien inbegriffen.An Bundeskanzlerin Angela Merkel scheiden sich - nicht ganz unerwartet - die Geister der beiden Journalisten. Für Augstein ist sie eine "Kanzlerin der Spaltung" - sowohl in Deutschland wie auch in Europa. Helmut Kohl habe Europa etwas bedeutet, von Angela Merkel könne man als "gescheiterte historische Figur" sprechen. "Und der europäische Laden fliegt uns gerade um die Ohren", so Augstein.Blome hebt die positive wirtschaftliche Entwicklung hervor: Waren es bei Amtsbeginn Merkels noch fünf Millionen Arbeitslose, liege man nun bei 2,34 Millionen Arbeitslosen. Es habe sich auch Merkels damalige Einschätzung bestätigt, wonach Deutschland gestärkt aus der Wirtschafts- und Bankenkrise 2008/2009 hervorgehen werde. Blome verdeutlicht, dass man das "kleine" Europa zu Zeiten Helmut Kohls nicht mit dem heutigen "großen" Europa gleichsetzen könne. "Und Angela Merkel hat den Laden zusammengehalten", stellt Blome fest.Einig sind sich Blome und Augstein, die übrigens den gesamten Abend beim "Sie" bleiben, in der Ablehnung einer weiteren Großen Koalition nach den nächsten Bundestagswahlen. "Die Legitimationskrise des Systems gibt es auch, weil es schon zu lange eine Große Koalition gibt", sagt Blome. Vorhandene weltanschauliche Unterschiede zwischen dem linken und rechten Lager seien dadurch zum Teil verschüttet worden.Mit dem SPD-Kandidaten Martin Schulz sei nun die Situation eingetreten, dass es einen spannenden Wahlkampf geben könnte. "Letztlich ist mir eine Rot-rot-grüne Koalition lieber als eine weitere Große Koaltion", überrascht Blome. Und einen Tipp hat er auch parat, wie eine Große Koalition verhindert werden könnte: "FDP wählen!" Augstein macht klar, dass seine Wunschkonstellation Rot-Rot-Grün sei. Allerdings habe man nun einen SPD-Kanzlerkandidaten, der auch an der Spitze einer Großen Koalition stehen könnte.Beunruhigt sind Blome und Augstein gleichermaßen über das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte in Deutschland, aber auch weltweit. Natürlich sei Donald Trump, so Blome, ein "Irrer". Dessen Wahl zum US-Präsidenten wertet er als "Betriebsunfall der Demokratie". Das Erstarken populistischer Kräfte in verschiedenen Ländern habe seiner Ansicht nach spezifische Gründe, die mit nationalen Problemen zusammenhängen. Augstein macht dagegen eine tiefere Krise aus. "Wir erleben gerade wie sich die liberale Demokratie selber abschafft", stellt er fest. Der Kapitalismus zerstöre Stück für Stück die Demokratie, deshalb müsse man von einem "systemischen Problem" sprechen.Weitere Themen des Abends sind die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern im Beruf und der Sinn von Boni-Zahlungen. Auch mit den Zuhörern kommen die Journalisten ins Gespräch, stehen Rede und Antwort und verkaufen sich auch bei kritischen Nachfragen - beispielsweise zur Bild-Zeitung - sehr gut.