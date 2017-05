"Action - Zeig uns dein bewegtes Leben": Unter diesem Motto gibt es den Jugendfotopreis für die besten Bilder von jungen Oberpfälzer Fotografen. Drei aus der Region landen ganz vorne.

Weiden/Neustadt/Regensburg. Sie sind zwischen 14 und 26 und haben ein gutes Auge für gute Bilder: die 30 Finalisten des Jugendfotopreises Oberpfalz. Drei Preise gehen an junge Menschen aus der Region. Das wird im W1, dem Zentrum für junge Kultur in Regensburg, verkündet.Über den zweiten Platz in der Alterskategorie 22 bis 26 Jahre freut sich der 22-jährige Weidener Simon Roßmann mit seinem Bild "Leben außerhalb der Komfortzone". Philipp Seitz, Veranstalter und Vorsitzender des Bezirksjugendrings Oberpfalz, verlieh ihm den mit 100 Euro dotierten Preis. Begründet hat die Jury ihre Wahl wie folgt: "Manchmal muss man die Komfortzone verlassen, um das Leben zu spüren." Roßmann wisse, wovon er spricht, denn sein Foto entstand draußen in Eiseskälte und nicht eben mal in fünf Minuten. Das Bild besteche durch seinen Kontrast: Ein Baum, festgewurzelt, wächst friedlich in der Oberpfälzer Landschaft vor sich hin. Daneben der unruhige Mensch, der mit seiner Taschenlampe wilde Bewegungen in die Luft malt.Der dritte Platz in der Alterskategorie 14 bis 17 ging an Marco Wild aus Vohenstrauß. "Spektakulär" gehe es bei seinem Bild "Steel-wool-Art" zu, auf dem die Funken sprühen und sie einen Kreis aus Feuer bilden, der wie ein magisches Tor in eine andere Welt wirke. Die Jury faszinierte, dass es der Vohenstraußer vermochte, "so viel Action und Drama aus Stahlwolle rauszuholen"."Ein mutiges Bild", urteilt die Jury bei der dritten Preisträgerin: Veronika Bräuer. Die Püchersreutherin landet mit ihrem Foto "Hair in Action" auf dem dritten Platz in der Alterskategorie 18 bis 21. Der ungewöhnliche Bildausschnitt lenke die Aufmerksamkeit auf etwas, was vielen jungen Menschen wichtig ist: "Was mache ich mit meinen Haaren? Wie wirke ich auf andere? Für Jugendliche ist Haarstyling ein Ausdruck des Lebensgefühls."Der Jugendfotopreis Oberpfalz fand zum dritten Mal statt. Der Wettbewerb startete am 1. Dezember 2016. Insgesamt wurden 130 Bilder eingereicht. Teilnehmen konnten Jugendliche zwischen 14 und 26, die in der Oberpfalz wohnen. Professionell oder kommerziell arbeitende Fotografen waren ausgeschlossen. Ein Online-Voting mit über 60 000 Beteiligungen ermittelte die zehn besten Fotos aus jeder Alterskategorie. Aus diesen 30 Finalteilnehmer nominierte die Fachjury die Preisträger. Veranstalter des Jugendfotopreises sind der Bezirksjugendring Oberpfalz, die Medienfachberatung für den Bezirk Oberpfalz, das JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis und das W1. Unterstützt wird der Wettbewerb durch den Bezirk Oberpfalz.