Die Welt ist schlimm. Aber die Antwort von Christian Springer darauf lautet: "Trotzdem!" Der Name seines Programms ist nicht nur die Überschrift für einen Kabarettabend. "Trotzdem!" heißt weitermachen, nicht aufgeben und sich nicht den Schneid abkaufen lassen. Aber keine Angst: Die Besucher landen nicht in einem Coaching-Seminar, sondern im politischen Kabarett. Auf der Bühne steht ein satirischer Mutmacher, der leichtfüßig Sinn und Unsinn zu skurrilen politischen Kabarett-Geschichten verknüpft. Am Donnerstag, 11. Mai, steht Christian Springer auf der Bühne der Max-Reger-Halle in Weiden. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz