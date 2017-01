Karten für "Rhythm of the Dance" zu gewinnen

Heiße Rhythmen in der kalten Jahreszeit? Wen das reizt, der könnte am Dienstag, 17. Januar um 20 Uhr in der Max-Reger-Halle das Richtige finden: Dann gastiert die irische Tanzshow "Rhythm of the Dance" in Weiden.

Seit 1999 feiert sich die "National Dance Company of Ireland" damit Erfolge. 22 Tänzer steppen mit hohem Tempo über die Bühne und haben für diesen Winter ein neues Programm mitgebracht. Karten dafür gibt es ab 39,70 Euro beim NT-Ticketschalter unter Telefonnummer 0961/85-550 oder auf www.nt-ticket.de. Gar keinen Eintritt zahlen die Gewinner unserer Telefonaktion: Wir verlosen fünfmal zwei Tickets.Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401630 an und spricht das Stichwort "Tanz", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Freitag, 13. Januar, 14 Uhr, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!