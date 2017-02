Kathrin Anna Stahl ist Multitalent. Viele kennen die Oberpfälzerin (aufgewachsen in Irchenrieth) aus ihrer Rolle in "Dahoam is Dahoam". Sie arbeitete bereits mit Markus H. Rosenmüller ("Wer früher stirbt ist länger tot") als Regieassistentin. Auch vor der Kamera und auf der Theaterbühne ist Stahl regelmäßig zu sehen.

Berlin/Weiden. Auf der Berlinale sprach Stahl mit der Kulturredaktion. Sie erzählte von ihrem Besuch auf der Bunte-Party und ihrem Martial-Arts-Training für einen Film. Außerdem verriet sie, dass sie aktuell an einem Drehbuch für SAT 1 schreibt.Kathrin Anna Stahl: Es klingt ein bisschen absurd, aber es wird ein bisschen erwartet, dass man hier ist. Ich treffe alle Filmemacher aus Bayern wieder, die ich aus München kenne. Aber natürlich knüpft man über die bayerische Weißwurstgrenze hinweg Kontakte - schließlich will man ja nicht nur in Bayern drehen.Das zehnte Mal, oder so. Das Lustige ist, dass es sich ein bisschen verlagert hat. Am Anfang war ich als Oberpfälzer Cineastin hier, die nur Filme geguckt hat und auf irgendwelche Studentenpartys am Rande gegangen ist. Ich muss zugeben, dass ich jetzt nur noch selten Filme gucke.Man darf es nicht zu ernst nehmen. Wenn man jetzt herfährt und sich denkt "Ich mache jetzt nur Business, ich muss mit allen wichtigen Leuten reden", dann bringt es einem nichts. Man muss es auf eine lockere Art sehen. Es ist natürlich cool, mit seiner Schauspiel-Agentur unterwegs zu sein und sich zu präsentieren. Aber man muss irgendwie immer versuchen, den Ball flach zu halten.Erstmal treffe ich mich mit Leuten aus der Agentur. Fotos werden gemacht. Ich war auch schon auf der Bunte-Party.Alle. Von Bibiana Beglau bis Heiner Lauterbach, Lars Eidinger hat aufgelegt. Ich habe gar nicht alle gesehen, weil die Party so riesengroß war. Das ist natürlich ein Schaulaufen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auf lockere Art und Weise auch dabei ist und zeigt: "Hey, ich habe Spaß an meinem Beruf." Und dann geht man irgendwann heim und ist am nächsten Tag wahnsinnig müde ...Ja, zum Beispiel. Und anschließend treffe ich mich mit einem Produzenten, für den ich ein Drehbuch schreibe, weil das ziemlich sicher bei SAT 1 ein Film wird. Eigentlich sollte ich dann wieder nach Hause und schreiben. Weil meine Produzenten interessiert es nicht, ob ich jetzt hier auf der Berlinale rumhänge als Schauspielerin. Die wollen, dass ich mich als Drehbuchautorin hinsetze und abliefere.Wir haben den Film letztes Jahr gedreht und ich habe erstmal zwei Monate Martial-Arts-Training (Kampfkunst; Anm. d. Red) in einem Münchner Studio gekriegt. Wir hatten einen Stuntkoordinator aus Franken, ein ganz cooler Kerl. Ich habe eine russische Spezial-Soldatin gespielt, eine Killerin im Lara-Croft-Anzug. Sie hat etliche Kampfszenen. Das alles ohne Schnitt. Das ist schon sauschwer.Die Choreographien dauern schon so jeweils drei Minuten. Die Kamera rennt 90 Minuten mit. Wir haben drei Wochen geprobt und viermal gedreht. So ähnlich wie beim Film "Victoria" (sechs Preise beim Deutschen Filmpreis 2015). Mit Action ist es ohne Schnitt aber total krass.Es treffen sich fünf Selbstmörder auf dem Dach und streiten, wer sich als erster umbringen darf. Im Endeffekt passieren dann sehr skurrile Sachen. Man muss den Film einfach angucken - es ist ein lustiges Thema.Jetzt spiele ich erstmal wieder in "Der verreckte Hof" mit, eine Theater-Produktion vom Lustspielhaus München. Außerdem muss ich ein Drehbuch für SAT 1 fertig schreiben. Eine romantische Komödie, die sehr im ländlichen Bereich spielt. Deswegen haben sie mich auch beauftragt. Die Geschichte spielt aber leider in Norddeutschland. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den norddeutschen Witz auch schreiben kann.Ich bin zur Recherche für ein, zwei Wochen auf eine Hallig gefahren. Im Endeffekt sind die Menschen genauso wie bei uns. Ob man jetzt verschroben da oben auf einer Insel hockt oder woanders - da sind die Oberpfälzer schon nah dran. Die essen halt mehr Fisch, wir essen mehr Schwein. Jetzt schaun mer mal. Für mich ist das eine Riesenchance. Wenn SAT 1 diesen Sommer wirklich dreht, dann ist das mein erstes Langfilmdrehbuch, das umgesetzt wird.Genau. Dann kommen natürlich noch hoffentlich Drehs dazu. Ich hoffe, dass es bei "Dahoam is Dahoam" wieder weitergeht mit meiner Rolle. Dann gibt es Filmprojekte, die sind noch nicht wirklich unter Dach und Fach - deswegen ist es schwierig darüber zu reden.Ich habe kürzlich "Manchester by the Sea" gesehen. Der Film ist völliger Wahnsinn und hat mich schwer beeindruckt. Jesse und Ben Affleck sowie Matt Damon haben den Film produziert. Da ist eine Zusammenarbeit mit jedem einzelnen toll. Ich finde auch die Maren Ade ganz toll und unprätentiös.