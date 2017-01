Hinter dem Motto "3 Männer nur mit Gitarre" verbergen sich die bayerischen Musik-Kabarettisten Keller Steff, Roland Hefter & Michi Dietmayr. 2017 geht es mit den "3 Männern" in das "Kapitel 2". So nennt sich das neue Bühnen-Programm der Tausendsassas und selbstverständlich wird damit weiterhin quer durch Bayern und Österreich getourt. Auch im "Kapitel 2" dürfen und werden natürlich die "Best Of"-Highlights aus den Einzelprogrammen der Musiker nicht zu kurz kommen. Aber... aus der Feder der "3 Männer" wird es auch einiges an neuen und frischen Liedern, Sprüchen und auch G'schichten zu hören geben. Zu erleben sind sie bereits am Donnerstag, 2. Februar , im Salute in Weiden-Rothenstadt, am Freitag, 24. März , im Kubus in Ursensollen. Am Samstag, 1. April , gastieren sie auch im Veranstaltungszentrum VAZ Pfarrheim in Burglengenfeld. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es auf www.nt-ticket.de und bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: Roland Hefter