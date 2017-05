Wer hätte das gedacht: Schon die alten Ägypter kannten den "Bierkrug to go". Belegt wird das durch ein Exponat im Internationalen Keramikuseum.

(rdo) Wer glaubt, dass "Coffee to go" eine Modeerscheinung unserer Neuzeit ist, sah sich bei der Sonderöffnung am Sonntag anlässlich des Internationalen Museumstages eines Besseren belehrt: Als Vorläufer der Bierdose und des heute populären "Coffee to go" gilt ein Exponat aus dem Ägyptischen Museum München, ein "Bierkrug to go" mit Verschluss zum Aufbrechen. Er entstand bereits in der vierten bis fünften Dynastie, also vor etwa 4500 Jahren in Ägypten.Neben Wasser zählte Bier zu den gängigsten Getränken im alten Ägypten. Der Pharao bezahlte seine Arbeiter mit dem nährreichem Bier in Tonkrügen. "Die Krüge waren aus Nilton gebrannt, mit einem Deckel, der die Frische erhalten sollte." Dies erzählte Leiterin Stefanie Dietz vom Internationalen Keramikmuseum den Besuchern. Es war quasi der "Bierkrug to go, aber recyclefähig". Diese Rarität ist noch bis Mitte September im Keramikmuseum zu sehen. Bis Ende Juni können die Besucher den phantasievollen Hörstationen zu Porzellanausstellungsstücken - erfunden von Schülern der Gerhardinger-Schule - lauschen. Im Juli folgen die Geschichten der Kepler-Schüler.Die Gäste pilgerten am Sonntag kostenlos durch das Museum. Denn der Förderverein "Die Keramischen" übernahm für die Besucher die Eintrittskosten. Interessant ist zurzeit eine Sonderausstellung, die den Designprozess von der Idee bis zum fertigen Porzellan zeigt. Sie ist noch bis Ende Mai zu sehen. Zum Ausklang luden Mitglieder und Helfer der "Keramischen" um Vorsitzenden Konstantin Thomas und Tobias Sonna zu Kaffee und Kuchen in den schönsten Innenhof Weidens, den Waldsassener Kasten, ein.