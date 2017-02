Vor mehr als 50 Jahren gründeten vier Studenten der Budapester Franz-Liszt-Akademie ihr Streichquartett. Seither tourten sie in fast allen europäischen Staaten, den USA, Japan, China, Indien, Australien und Neu Seeland. Vor ihrem Auftritt in der Max-Reger-Halle arbeiten die Künstler noch mit zwei jungen Ensembles.

Seit 1972 nennen sich die Musiker nach dem ungarischen Komponisten Zoltán Kodály. Die Vorstellung seiner Werke ist ihnen ein besonderes Anliegen. Am Freitag, 10. Februar (20 Uhr), gastiert das international renommierte Kodály-Quartett beim Weidener Förderkreis für Kammermusik in der Max-Reger-Halle. Die Musiker spielen Mozarts KV 499, Dohnányis op. 15 und Dvoráks op. 51. Die Kulturredaktion interviewte das Quartett.Kodály-Quartett: Wir führen bewusst die ungarische Quartetttradition weiter. Sie begann mit dem Lehner-Quartett (Von 1918 bis in die 30er Jahre), es folgten das Roth- und das Vegh-Quartett (1940-1980) sowie das Bartók-Quartett (gegründet 1963). Sie alle hatten bei Leo Weiner (1885-1960) studiert (Anmerkung der Redaktion: Weiner war Schüler von Hans Koessler). Wir lernten bei Schülern von Weiner. Sie legten, wie er, größten Wert auf die Beachtung des Notentextes, auf das Verständnis der Strukturen der Musik (Harmonik, Form) und besonders ihren spezifischen "musikalischen Dialekt".Wir hören unsere Kollegen mit Bewunderung. Auf diesem Level sind die spieltechnischen Unterschiede nicht mehr groß. Wenn es um Musik geht, die wie bei Kodály auf ungarischer Folklore basiert, vermissen wir manchmal die Kenntnis der ungarischen Sprache, ihrer Artikulation und Agogik, die diese Musik prägt.Dohnányi ist von der Spätromantik geprägt. Er ist beeinflusst von Brahms, von Richard Strauss und dessen virtuosem Umgang mit Harmonien. Er beschritt nicht so radikale Wege wie Kodály und Bartók.Wir sind besonders hellhörig auf die uns nahe liegende böhmische Volksmusik, die Dvorák im Opus 51 integriert hat: Die elegische "Dumka" und die Skocna, einen Fiedel-Springtanz.Wir haben es schon lange zu einer Tradition gemacht, auf unseren Tourneen Workshops für junge Musiker durchzuführen, dies bereitet uns großes Vergnügen.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 und www.nt-ticket.de sowie an der Abendkasse.