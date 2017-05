Ohne den "Brandner Kasper" gäb es Roland Baiers "Boandlkramer Blues" nicht. Die makabre Komödie erinnert an die skurrilen Figuren aus Franz von Kobells Himmelfahrtsstück. Allerdings hat sich Baier einen weiblichen Boandlkramer ausgedacht und sein Kasper stellt Brandners Absichten auf den Kopf.

Brillanter Boandlkramer

Die tiefere Botschaft

(uz) Zu den Angepassten in der Oberpfälzer Theaterwelt gehört Sonja Balk ebenso wenig wie zu den Liebhabern des konformen Bauernstücks. Wenn die Regisseurin der "Lustigen Konrader" zuschlägt, dann aber richtig und möglichst realistisch. Keine Saison ist wie die andere. Wer sich auf Sonja Balk einlässt, bekommt jedes Jahr etwas völlig Neues vorgesetzt. Alles ist erlaubt. Mal ein Krimi, mal ein bayerisches Gerichtsstück, diesmal ein finsteres Thema, nämlich der parapsychologische Kontakt mit Madame Tod.Der Abend beginnt mit einer Beerdigungsszene. Isidor Birnbachers letzter Freund wird zu Grabe getragen. Wer genau hinsieht, kann hinterm Grabstein schon die Boandlkramerin erkennen. Birnbacher hat keinen mehr zum Kartenspielen und sieht seinen Lebenstrieb erloschen. Kurz darauf soll Isidors Frau in die Ewigkeit abberufen werden. Aber Isidor bettelt darum, nicht sie sondern ihn mitzunehmen. Der Tod lehnt ab. Da hilft nicht mal der berühmte Bestechungs-Kerschgeist. Aber der schwarze Humor nimmt Fahrt auf.In die weibliche Rolle des Boandlkramers ist Ulrike Miserra geschlüpft. Ein Volltreffer. Es blieb wenig Zeit zum Proben, weil die ursprünglich für die Rolle vorgesehene Darstellerin kurzfristig abgesprungen ist. Ulrike Miserra muss sich an großen Vorbildern wie Fritz Straßner und Michael Bully Herbig messen lassen, spielt die bleiche Figur aber mit kraftvoller Präsenz und Ausstrahlung. Stefan Malzer gibt einen wunderbaren, lebensmüden Isidor ab, der sich mit heißkalter Intensität und düsterer Geschmeidigkeit vor die Füße der Boandlkramerin wirft, um schließlich doch bei Petrus vorgelassen zu werden. Das wird aber zum spannenden Horror-Trip, der ihm die Augen öffnet und seine Emotionen heftig durcheinander schüttelt.Schließlich wünscht er sich nur noch eines: Möglichst schnell zurück zur Erde und ins Leben. Der "Boandlkramer-Blues" ist ein bisschen lustig, ein bisschen traurig und ein bisschen gruselig. Und technisch stimmig, wie die Tücken des himmlischen Seelenautomats - ähnlich dem eines Pfandrückgabegeräts im Supermarkt - zeigen. An ihm beißen sich der pfiffige Petrus und Hauskeeper Lazarus trotz gewählter Service-Hotline (Stimme: Inge Walter) die Zähne aus.Der von den "Weidner Komödiens" ausgeliehene Hans Zielbauer spielt den Pfarrer. Ulrike Troppmann und Franziska Birkner Isidors Frauen Margarete und Rosi. Robert Stahl und Markus Stuttner geben die "Blues-Brothers", Hans Schraml den Petrus, Andreas Herrlein den Lazarus, Elisabeth Lang einen singenden Engel, Stephan Lang den Erzengel Gabriel. Der himmlische Putztrupp besteht aus Alexandra Lukas, Gudrun Schell und Rita Dineiger, das Harfenorchester aus Klaus Schimmer und Heiner Balk. Eine Botschaft trägt die Geschichte auch. Boandlkramerin: "Die wenigsten freuen sich, wenn sie mich sehn. Vor allem die nicht, die bis zu ihrem Tod nicht gelebt haben." Warum? "Giert und grafft ham's. A'm Geld san's hinterher g'laufen. Sacha hom's kauft, die wo's net braucht hom. Damit's vor d'Leit angem hom's könner."Regisseurin Sonja Balk und ihrer Truppe haben die Himmelsfantasien sichtlich Spaß gemacht. Vor allem auch der Trick mit der Seelenflasche, die zu leuchten beginnt, sobald ein Verblichener den Geist aufgegeben hat. Und das kommt dank oftmals unbedachter Handbewegungen der Boandlkramerin ziemlich oft vor. Weitere Vorstellungen im Pfarrheim St. Johannes gibt es am 5., 6., 12., 13., 19., 20., 26. und 27. Mai.