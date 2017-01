"Eva, warum ist es auf der Erde nicht mehr so schön wie damals bei euch im Paradies?" Zwei kleine Mädchen stellen schwierige Fragen an die Urmutter der Menschheit. "Es gibt so viel Leid und Tränen. Wenn Gott uns so liebt, wie du immer sagst, warum tut er da nichts dagegen?" Und Eva erzählt den lauschenden Kindern vom Zerbrechen der Freundschaft zwischen Mensch und Gott, aber auch von der Schönheit des Paradieses und unserer unstillbaren Sehnsucht danach.

"Eden - von unserer unstillbaren Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies" - so lautet der Titel des neuen Konzertes des Evangelischen Freundeskreises Hof (EFH), das am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr in der Michaelskirche zu hören sein wird. Gewiss, die themenbezogenen Konzerte des Evangelischen Freundeskreises Hof verlangen mit ihrer Tiefgründigkeit dem Besucher einiges an gedanklicher Mitarbeit ab. Aber so mancher hat danach gesagt: "Ihr habt mich heute unendlich getröstet!" Dadurch haben sich diese Konzerte einen stetig wachsenden Besucherkreis erworben, der die Kombination von gesungenem und gesprochenem Wort zu schätzen weiß.Musikalisch bietet die Gruppe ein breites Spektrum, meistert Händels "Halleluja" ebenso wie moderne Pop-Balladen oder Hip-Hop und untermalt ihre Botschaft dabei mit Filmsequenzen.Der Eintritt ist frei. Kinder werden im Gemeindesaal von St. Michael betreut. Chor und Band des EFH freuen sich auf möglichst viele Besucher.