Wo immer Liv Migdal auftritt, ist die Kritik voller Begeisterung, bescheinigt ihr "technische Perfektion", "phänomenale Virtuosität" und lobt den "Kosmos an Ausdrucksmöglichkeiten dieser Ausnahmegeigerin." Am Mittwoch, 19. April, um 20 Uhr gibt Liv Migdal - nach der Eröffnung der Ausstellung "Verehrt - Verfolgt - Vergessen" im Kulturzentrum Hans Bauer - auf Einladung der Jüdischen Gemeinde Weiden ein Konzert in St. Michael.

Bereits als Dreijährige entdeckte Liv Migdal die Liebe zur Violine. Sie begann ihr Studium als elfjährige Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Ihre künstlerische Ausbildung setzte sie am Salzburger Mozarteum in der Meisterklasse von Igor Ozim fort und schloss hier ihr Masterstudium mit Auszeichnung ab.Sie konzertiert bei bedeutenden internationalen Festivals sowie als Solistin mit renommierten Orchestern und Dirigenten. In Weiden wird sie Werke von Bach, Bartok, Ben Haim und Biber zu Gehör bringen. Eintritt: 10 Euro. Vorverkauf im Büro der Jüdischen Gemeinde Weiden, Ringstraße 17, Telefon 0961/32794.