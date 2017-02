Neue Bilder, bewährte und neue Künstler, bewährte und neue Ausstellungsorte – und ein neuer Schirmherr. Seit 2008 ist die Ausstellung „Denken – Fühlen – Malen“ mit Bildern von Künstlern mit Multipler Sklerose immer wieder ein großer Erfolg. Auch 2017 gibt es wieder eine Ausstellung mit neuen Bildern von Künstlern, die bereits einmal dabei waren oder neu hinzugekommen sind.

Auf geht's nach Unterfranken

Sponsoren gesucht

Der bekannte Kabarettist Urban Priol aus Obernburg am Main hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft für die Ausstellungstour übernommen. Rund 600 Bilder von beinahe 300 Künstlern wurden seit 2008 an zahlreichen Orten in Deutschland und der Schweiz gezeigt, jetzt geht es in die neue Runde. 2017 sind es 20 MS-Erkrankte, die gemeinsam ihre Werke zeigen. Schirmherr Urban Priol sagte jetzt seine Schirmherrschaft zu, will auch zu einer der Vernissagen kommen. Vielleicht hat Weiden das Glück, ihn im Alten Schulhaus begrüßen zu dürfen.Start der diesjährigen Bilderreise ist diesmal bereits am 4. März, 20 der in diesem Jahr insgesamt 35 Bilder werden bei Radio Horeb in München gezeigt. Vom 7. Mai bis 4. Juni geht es dann im Alten Schulhaus in Weiden mit der vollständigen Präsentation weiter, vom 7. Oktober bis 4. Dezember folgt dass als letzte Station in diesem Jahr das Juliusspital in Würzburg. Und damit geht es nach Unterfranken, die Heimat von Urban Priol. Mit ihm verbindet Ausstellungskuratorin Susanne Kempf die gemeinsame Herkunft, Priol lebt im Spessart in der Nähe von Aschaffenburg, Susanne Kempfs Familie väterlicherseits lebt ebenfalls dort, sie selbst ist seit ihrer Kindheit regelmäßig zu Besuch bei der unterfränkischen Verwandtschaft. Urban Priol lernte sie 2014 als NT-Mitarbeiterin kennen, als sie die Vorberichterstattung zu seinem Auftritt in der Weidener Max-Reger-Halle machte.Wie bereits 2016 sind auch in diesem Jahr neben den Bildern der Künstler in Aquarell, Acryl und Öl Arbeiten einer Porzellanmalerin der Unternehmensgruppe Seltmann zu sehen, die auch an MS erkrankt ist. Erneut werden neben den rund 35 Gemälden auch Porzellanskizzen und Porzellan gezeigt. Erstmals ist eine Künstlerin mit MS aus St. Gallen dabei, sie meldete sich über Facebook bei Susanne Kempf.Wie bereits in den vergangenen Jahren ist Susanne Kempf bei der Organisation auf sich allein gestellt, es war erneut kein Pharmaunternehmen bereit, die Finanzierung zu übernehmen. So hofft Susanne Kempf wieder auf regionale Sponsoren.Die französische Künstlerin Noémie Keren, die die Ausstellung 2015 besuchte, schrieb danach an Susanne Kempf: „Ich habe nach meinem Besuch in der Ausstellung intensive über die Präsentation nachgedacht. Sie erinnert mich an das Werk von Joseph Beuys, der großartige Werke zeitgenössischer Kunst schuf. Er rief dazu auf, mittels kreativer Prozesse Lösungen zu suchen und zu finden. Für ihn war jeder ein Künstler, Kunst könne die Welt besser machen, da Kunst eine soziale Bedeutung und ein soziales Ziel habe. Und du erfüllst mit deiner Ausstellung genau dies!“In diesem Jahr zeigen ihre Werke Anja Charafeldin, Fuchstal (Bayern), Judit Confino, Gückingen (Rheinland-Pfalz), Monika Elsler, Passau (Bayern), Elisa Götz, Dietfurt (Bayern), Andrea Hake, Bochum (NRW), Iris Hetz, Bayreuth, Susanne Kempf, Weiden, Beata Kirberg, Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern), Ulrike Lautenschlager, Pirk, Barbara Leinweber-Gottwald, Taunusstein (Hessen), Anna Lohneisen, Hof, Bojana Messmer, St. Gallen (Schweiz), Andrea Michel, Rellingen (Schleswig-Holstein), Ramona Nestler, Neuhaus (Thüringen), Annemarie Proß, Neuenmarkt (Bayern), Martina Rysak, Düsseldorf (NRW), Gabriele Scharfenberger, Eisenach (Thüringen), Jana Schulz, Molauer Land (Sachsen-Anhalt), Andreas Taube, Kottmar (Sachsen), Sabine Vogel, Bad Klosterlausnitz (Thüringen).