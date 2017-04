(ske) Aus einer Idee entstand Großes, aus einem ersten gemeinsamen Projekt entwickelte sich ein Netzwerk mit Künstlern aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Russland, Frankreich und der Türkei: Zusammen zeigen sie seit 2008 jährlich eine neue Ausstellung unter dem Motto "Denken - Fühlen - Malen". Die Gemeinsamkeit der Künstler um die Weidenerin Susanne Kempf: Sie sind an Multipler Sklerose erkrankt. Wobei es eben nicht so sehr um die Krankheit geht, sondern um die Kunst. Derzeit läuft die zehnte gemeinsame Schau - vom 7. Mai bis 4. Juni macht sie im Alten Schulhaus Station.

Am Sonntag, 7. Mai, ist um 11 Uhr Eröffnung. Die Veranstaltung begleiten "Kuhl Voices" musikalisch. Grußworte sprechen neben dem lokalen Schirmherrn Oberbürgermeister Kurt Seggewiß auch Dr. Christoph Preul, Facharzt für Neurologie am Universitätsklinikum Jena, und Leitender Redakteur Clemens Fütterer (Oberpfalz-Medien). Am Eröffnungstag ist das Alte Schulhaus bis 13 Uhr geöffnet. Bis 4. Juni sind die Bilder werktags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr zu sehen.Seit 2008 wurde die jeweils neue Ausstellung nicht nur in Weiden, sondern in mittlerweile 35 weiteren Orten von Hamburg bis Berchtesgaden gezeigt. An die 300 Künstler haben sich beteiligt, mehr als 600 Bilder gezeigt. In diesem Jahr wurde die aktuelle Präsentation bereits in München vorgestellt. Prominenter Schirmherr ist Kabarettist Urban Priol ("Neues aus der Anstalt").