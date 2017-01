Das hätte Martin Luther gefallen. Irene Fritz, Chefin des Kunstbaus Weiden, pflanzt gemeinsam mit Stephan Korb von den Grünen ein Apfelbäumchen. Was es mit diesem Gewächs und dem Reformator auf sich hat, erfahren die Besucher der Ausstellung "Mein tägliches Apfelbäumchen".

"Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen": Dieser Satz, vermeintlich von Martin Luther, ist das Motto der Ausstellung im Kunstbau Weiden, die Irene Fritz am Samstag eröffnet hat."Luthers Aufruf soll zum positiven Denken motivieren", erklärte die Kuratorin und Kunstpädagogin in ihrer Laudatio. In Anspielung auf den Sündenfall erläuterte Fritz: "Auch wenn man es mal vermasselt hat, so ist es doch lohnenswert, immer wieder neu anzufangen." Dass Luthers Apfelbäumchen durchaus motivierend wirkt, zeigen die Werke, die Künstlerfreunde des Kunstbaus für die Ausstellung geschaffen haben. Ihnen diente der Baum mit seiner aromatischen Frucht als Projektionsfläche für eigene Lebensfragen.Neben Gemälden, Zeichnungen, Emaillearbeiten, Objekten und Fotografien zu den Themen Hoffnung, Energie und Lebenskraft finden sich auch alltägliche Dinge. So wird unter dem Titel "Täglich neu" das morgendliche Ritual des Kaffeetrinkens zur Motivationsspritze erklärt. Kritisches ist ebenfalls bei der Ausstellung zum Auftakt des Lutherjahres zu sehen. "Wenn die Welt morgen unterginge, würde ich heute eine Bockwurst essen", so die nüchterne Antwort einer Grafik auf Martin Luthers hoffnungsvollen Sinnspruch über das Apfelbäumchen.Die Ausstellung "Mein tägliches Apfelbäumchen - Vom Glück und anderen Mythen der Hoffnung" ist bis Sonntag, 26. Februar, immer sonntags von 15 bis 18 Uhr, zu den Kurszeiten und nach Vereinbarung (0961/48 02 79 63) im Kunstbau zu sehen.