Die Sängerinnen und Sänger des Teeniechores Schirmitz stehen für moderne, vielseitige Musik und soziales Engagement. Da passt es bestens, dass sie für Ladies Circle 66 Weiden ein Benefizkonzert geben. Am Samstag, 11. März, tritt der 60-köpfige Chor im Evangelischen Vereinshaus auf.

"Wir freuen uns, dass wir dieses Mal den Teeniechor gewinnen konnten", sagt LC-Präsidentin Christina Hagmann. Der Reinerlös des Konzerts geht an den Verein Karolina, der sich um misshandelte Kinder und passende Therapien für die Mädchen und Buben kümmert. Tina und Ralf Kiener werden die Hilfsorganisation auch kurz vorstellen. Sie und ihre Mitstreiter setzen sich vor allem für Kinder aus der Region ein. Im Mittelpunkt steht aber freilich die Musik. Ob moderne deutsche oder englischsprachige Lieder, Gospels oder Soul, Musicals sowie Rock und Pop, die Sängerinnen und Sänger zeigen ihre ganze Bandbreite an Können. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Die Besucher können sich bei Häppchen und Getränken auf das Konzert einstimmen. Karten gibt es für 12 Euro bei Oberpfalz-Medien oder auch auf www.nt-ticket.de . Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren erhalten in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Bild: hfz