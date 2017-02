Alt sein taugt nix. Martha hat mit allem abgeschlossen. Ihr Mann ist gestorben, der gemeinsame kleine Laden kann sich nicht mehr über Wasser halten. In dieser lähmenden Lethargie weckt eine mottenzerfressene Chorfahne bei ihr einen lange schon abgehakten Traum - einen eigenen Dessousladen. Martha legt los.

Sozialer Sprengstoff

Willst du dich jetzt auch noch die nächsten 20 Jahre zum Sterben legen? Lissi gibt der depressiven Martha den entscheidenden Anschubser

Nach einer ersten dramatischen Szene mutet "Altweiberfrühling", das in einer Inszenierung des Landestheaters Oberpfalz (LTO) am Donnerstag in der Weidener Regionalbibliothek eine schwungvolle Premiere feierte, zunächst wie ein Volksstück an. Die Zutaten sind klassisch. In der eingefahrenen, konservativen Dorfgemeinschaft passiert etwas Außergewöhnliches, das alle in Aufruhr versetzt: Eine 74-jährige ehemalige Schneiderin eröffnet in Hinteröd ein Geschäft für Miederwaren.Pointierte Charaktere wie der polternde Bürgermeister Fritz (in einer Paraderolle: Gerhard Wölfel), der bigotte Pfarrer Walter (von Rupp Grünbauer vielschichtig angelegt), oder die nicht angepasste, ausgeflippte Dorf-Außenseiterin Lissi (witzig-abgedreht: Waltraud Janner-Stahl) befeuern die Handlung und sorgen für einige Wendungen. Kurz: Eine runde Sache die zielstrebig auf das übliche Happy End zusteuert. Denkt man.Denn Regisseur Till Rickelt verschmilzt den gelungenen Wortwitz und die Situationskomik vieler urkomischer Momente mit tiefgehenden sozialen Problemen, die unter die Haut gehen. Obwohl das starke Ensemble das Spieltempo hoch und den dominierenden Haupterzählstrang straff hält, gelingt es Rickelt, oft nur durch kleine Randbemerkungen ein im Detail anschauliches Bild vom nicht einfachen Leben im Alter zu zeichnen. Ohne in die üblichen Klischees zu verfallen, thematisiert das Stück stimmig das Ringen darum, weiter selbstbestimmt zu leben, späte Liebe, die Bewältigung des Alltags und Konflikte mit den erwachsenen Kindern. Geplatzte Lebensträume und verdrängte Lebenslügen inklusive.Mit der glänzenden Claudia Lohmann als Martha steht und fällt die lebensnahe und packende Geschichte. Mit effektvoll gesetztem Spiel bestimmt sie die wechselnden Grundstimmungen der Handlung. Von den wortlosen, depressiven Stoßseufzern zu Beginn über die neu entdeckte Lebensfreude und die Enttäuschungen durch die Sabotageakte ihrer Gegenspieler Fritz und Walter bis hin zum letztlichen Geschäftserfolg. Auch ihre Freundinnen müssen um ihre Happy Ends kämpfen. Frida (schelmisch: Andrea Kleber) verliebt sich, die emanzipierte Hanni (Carmen Puhane mit einem starken Auftritt) macht den Führerschein, um unabhängig zu bleiben, und Lissi geht auf Reisen.Die gelungene, im Oberpfälzer Dialekt gespielte Inszenierung gewinnt durch Lokalkolorit und aktuelle Themen einen ungeheueren Wiedererkennungswert, wie sich an den begeisterten Reaktionen des Publikums bei der Premiere ablesen lässt. Das Sahnehäubchen sind kleine Seitenhiebe gegen Populisten und die Kirche - Fritz ist Vorsitzender der Deutschen Patrioten Partei (kurz: DePP) - und Walther hat ein Verhältnis mit Lissis Tochter Shirley (spielfreudig: Stefanie Gallitzendörfer).Doch vor allem ist "Altweiberfrühling" ein Mutmacher mit überzeugender Botschaft: Es ist nie zu spät, sein Leben zu ändern, Spaß zu haben und Träume zu verwirklichen.___Bitte beachten: Für die acht Vorstellungen gibt nur noch wenige Restkarten. Termine für Zusatzvorstellungen sind aber in Planung. Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice