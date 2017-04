Laura Weimann und Clemens Groth lesen in der Oberpfalz am besten vor. Beim Bezirksentscheid in Neustadt kürt die Jury sie zu den Siegern. Die Entscheidung dürfte aber nicht leicht gefallen sein.

Neustadt/WN. Das Model Harriet, Zauberlehrling Harry Potter oder Miles und Niles - so hießen einige Figuren aus Büchern, aus denen elf Kinder eine Textpassage vorlasen. Jeder Teilnehmer durfte zuerst sein Lieblingsbuch kurz vorstellen und dann drei Minuten lang einen selbst ausgewählten Abschnitt vortragen. Das Buch von Hanna handelte von Problemen zwischen Mutter und Tochter: Die Mama will im paillettenbesetzten Abendkleid samt Federboa zum Elternsprechtag in die Schule gehen. Ihre Tochter findet das mehr als peinlich. Max las ein Stück aus "Knietzsche und das Hosentaschen-Orakel" von Anja von Kampen vor. Selbst den Sprachfehler des Charakters Pepe ahmte Max gekonnt nach. Nervosität merkte der Zuhörer nur wenigen Kindern an. Alle lasen hervorragend vor und fesselten mit den lustigen oder gruseligen Geschichten das Publikum.In der zweiten Runde mussten die Teilnehmer - alle Sechstklässler - einen unbekannten Text vorlesen. Organisator Martin Neumann vom Kreisjugendring Neustadt hatte dazu "Die drei Fragezeichen - Tatort Fußball" ausgewählt. Sieben Jurymitglieder bewerteten im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Neustadt elf Kinder im Vorlesen. In der Jury saßen unter anderem der Weidener Stadtjugendpfleger Ewald Zenger, Maria Rupprecht von der gleichnamigen Buchhandlung und Parksteins Bürgermeisterin Tanja Schiffmann. "Es geht nicht nur ums Gewinnen", sagte Martin Neumann.Am Ende siegte Laura Weimann vom Elly-Heuss-Gymnasium Weiden mit einem Punkt Vorsprung vor Clemens Groth vom Herzog-Christian-August-Gymnasium Sulzbach-Rosenberg. Die beiden dürfen Ende April zum Landesentscheid nach München fahren. Alle Teilnehmer erhielten ein Buch und ein Lesezeichen.