113 Jahre ist es her, dass Theodor Herzls Stimme verstummt ist. Und doch hat er noch viel zu sagen. Deswegen bedient sich der Schriftsteller und Begründer des Zionismus, moderner Kommunikationsmittel. Genauer gesagt tun dies Doron Rabinovici und Natan Sznaider in ihrem Buch "Herzl Relo@ded. Kein Märchen".

Großer Unbekannter

"Lunte im Nahen Osten"

Gegen liberale Demokratie

Auf gut 200 Seiten treten sie in einen E-Mail-Trialog mit Herzl. Am Montagabend liest Rabinovici auf Einladung der Buchhandlung Rupprecht und in Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg in Weiden aus dem Buch vor. Herzl ist im heutigen Israel fast allgegenwärtig: Straßen und Gassen sind nach ihm benannt, in Jerusalem gibt es den Herzlberg, nördlich von Tel Aviv ist mit Herzlia eine Stadt nach ihm benannt.Und trotzdem ist Herzl in Israel ein großer Unbekannter. Autor und Historiker Rabinovici, der in Israel geboren wurde und seit dem 3. Lebensjahr in Wien lebt, erzählt den gut 60 Zuhörern, dass die Idee zu dem Buch aus einer Unterhaltung zwischen ihm und Natan Sznaider, geboren in Deutschland und seit vielen Jahren Soziologie-Professor in Tel Aviv, entstanden ist. "Natna hat berichtet, dass die Studenten in Israel keine Ahnung von den Schriften Herzls haben", sagt Rabinovici. Aus dem Dreier-Email-Kontakt liest Rabinovici einige Passagen, es wird diskutiert über das Judentum, die israelische Gegenwart, die jüdische Diaspora und viele weitere Fragen. Die Texte Herzls sind aus dessen Schriften entnommen - unter anderem dem Roman "Altneuland", dessen Briefen und Tagebüchern und natürlich dem Buch "Der Judenstaat".Das Buch - das wird bereits in den vorgelesenen Passagen deutlich - lebt auch von den unterschiedlichen Positionen Rabinovicis und Sznaiders. Der eine - Rabinovici - glaubt an die Zwei-Staaten-Lösung und plädiert für einen territorialen Kompromiss, für den anderen - Sznaider - ist diese längst obsolet geworden. Während der eine glaubt, dass Siedlungen außerhalb Israels nicht mit der Idee Herzl vereinbar ist, betont der andere, dass der Zionismus schon immer eine Siedlungsbewegung gewesen sei. Geschrieben sind die Beiträge der beiden (lebenden) Autoren immer wieder auch mit Wortwitz, die zum Schmunzeln anregen.So intellektuell anspruchsvoll das Buch und der Vortrag sind, so erfrischend ist es auch, Rabinovicis Ausführungen zuzuhören - seinem Monolog, seinem Dialog mit Gesprächspartner und KZ-Gedenkstättenleiter Jörg Skriebeleit sowie den Zuhörern.Rabinovici greift das Bild des früheren österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky auf, der im Konflikt Israelis/Palästinenser eine "Lunte im Nahen Osten" sah. Würde diese entschärft, so Kreiskys damalige Einschätzung, wäre Ruhe im Nahen Osten. "Wir sehen heute, dass es nicht nur dieses Problem gibt und es eben keine Ruhe eintreten würde", erklärt Rabinovici. Er stellt fest, dass in Israel und Europa zum Teil völlig missverständliche Bilder von den Sorgen und Nöten des anderen vorherrschen."In Europa wird manchmal der Eindruck erweckt, als ob es sich in Israel um einen altkolonialistischen Konflikt handelt. Das ist so etwas von falsch", betont Rabinovici. Auch Einschätzungen in Israel, wonach der islamistische Terror in Europa, jener sei, der in Israel schon lange herrsche, gingen an der Realität vorbei. "Im Unterschied zu Israel geht es in Europa nicht darum, einen Staat zu vernichten, sondern die Werte einer freiheitlichen Gesellschaft anzugreifen", betont Rabinovici.Weitere Themen des Abends sind das Erstarken rechtspopulistischer Kräfte weltweit sowie die Unwägbarkeiten, die die neue US-Administration mit sich bringe. "Dort gibt es Kräfte, die darauf gieren, gegen die Form der liberalen Demokratie zu kämpfen", sagte der Autor. Den Präsidenten Donald Trump wolle er hier noch nicht dazuzählen, denn dessen Programm sei zu allererst er selbst.