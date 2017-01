Seit Jahren berührt die Geschichte der Kaiserin Sissi die Herzen der Menschen. Am Sonntag, 29. Januar, wird sie ab 19 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle als Musical nacherzählt.

Sissis Schicksal gleicht Märchen und Tragödie zugleich. Befreit von offiziellen Verpflichtungen am Königshof verbrachte die junge Prinzessin ihre unbeschwerte Kindheit zusammen mit ihren Eltern und ihren Geschwistern auf Schloss Possenhofen am Starnberger See. In Bad Ischl traf sie im Alter von 15 Jahren zum ersten Mal auf den 23-jährigen österreichischen Kaiser Franz Joseph. Und das Schicksal nahm seinen Lauf. In "Sissi - Das Musical über Liebe, Macht & Leidenschaft" wird die Geschichte der Monarchie erzählt, eine Geschichte voller Höhen und Tiefen. "George Amadé schuf eines der mitreißendsten Musicals dieser Zeit. Ihm gelingt es durch authentische Kostüme und Bühnenbilder die Besucher unter anderem mit nach Bayern, Österreich oder Ungarn zu nehmen", verspricht der Veranstalter. "Modernste Licht- und Tontechnik, fantasievolle Frisuren, ein großes Tanzensemble sowie erstklassige Darsteller runden die über zweistündige Aufführung ab." Karten gibt es auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.