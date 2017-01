Von Jörg Otto

Komplett ausverkauft

Gewaltfreie Kommunikation

Weiden. Es entbehrt schon nicht einer ordentlichen Portion Ironie: Der Söllner Hans spielt im Gustl-Lang-Saal der Max-Reger-Halle. Der ewige Rebell begibt sich am Freitagabend ins Herz des von ihm über Jahre bekämpften Establishments. Für das JuZ ist er mittlerweile schlicht und einfach ein zu großer Act.Und so halten sich die Cannabis-Schwaden vor der Halle in Grenzen. Und das Durchschnittsalter hat sich auch den 61 Jahren des Künstlers angepasst. Vereinzelt ein paar junge Rastazöpfe, noch seltener: die früher obligatorischen "Legalize it"-Shirts. Viele aber haben den Vierzigsten hinter sich.Die Halle ist ausverkauft, die Fans warten um 20 Uhr gespannt auf den "Heilsbringer der Rebellion", sein Auftritt wird mit lautem Klatschen einfordert. Auch nach Jahrzehnten ist er populär - kein Hauch von Dschungel-Gefahr. Ob er mit seinem "Schlampenschlepper"-Benz vorgefahren ist, weiß man nicht.Dann kommt er auf die Bühne, mit Akustik-Klampfe und Schottenrock, wobei die Gitarre den ganzen Abend lang nicht über Gebühr strapaziert werden wird. Lieber liefert er eine Erklärung für das neue Beinkleid. "Es gibt viele Gründe, warum i mir an Rock gekauft hab. Aber der entscheidende ist, weil ich scho gar nimma die Hosen so oft runterlassen kann, wie mi die Leit am Oarsch lecka kinna." Und er appelliert "Manna tragt's Röck'!" Ja, auch wenn er ohne seine Band "Bayaman'Sissdem" ein wenig alleine und klein auf der Riesen-Bühne der wirkt - er ist offensichtlich der Alte. Der Meister der gepflegten Fäkalsprache, der sich den Mund auch nach etlichen Strafbefehlen und Gerichtsverhandlungen nicht verbieten lässt. Und mit Leidenschaft legt er sich mit den Behörden an.Konkreter Fall: Söllner hat zu seinen zwei eigenen Kindern zwei jugendlichen Flüchtlinge aus Afghanistan bei sich aufgenommen. Einer davon, bald 18, soll abgeschoben werden: "Wenn dir die Buam wie deine eigenen Kinder ans Herz gewachsen san. Und sich die Gschwister untereinander super verstehen - da wird es im Ausländeramt schwierig mit der gewaltfreien Kommunikation."Das sind seine Themen: David gegen Goliath, persönliches Engagement gegen die Staatsmacht, kleine Sparer gegen die großen Banken. Die Großkopferten kriegen ihr Fett weg, was das Publikum begeistert aufnimmt. Aber Söllner ist nicht nur der grantelnde Querkopf, sondern auch ein Meister des subversiven Humors. "Geht's a mal an einem Polizei-Auto vorbei und macht's im Vorbeigehen die Tür einmal kurz auf, und dann glei wieder zu. Des is super." Hat er vielleicht auch das mit dem Gustl-Lang-Saal eingefädelt?