Sie sind zurück, die Literaturtage. Nach einjähriger Pause kann sich Weiden vom 31. März bis 9. April wieder als "Oberpfälzer Hauptstadt des Buchs" präsentieren. "Wegen der Finanzen hätten wir im jährlichen Rhythmus Sparversionen umsetzen müssen. Dann lieber zweijährig, in gewohnter Qualität", erklärt Sabine Guhl, Leiterin der Regionalbibliothek und Teil des Veranstalter-Teams - gemeinsam mit den Buchhändlerinnen Alexandra Stangl, Maria Rupprecht und Kinderbuch-Spezialistin Ruth Neumann. Neben den Erwachsenenlesungen sind auch wieder Kinder- und Jugendbuchautoren in den Schulen unterwegs.

Den Auftakt macht am Freitag, 31 März (20 Uhr) im Neuen Rathaus. Die gebürtige Rumänin ist in Weiden groß geworden und hat das Buch "Sand in my Eyes" im Gepäck. Die Autorin lebt seit zehn Jahren im Sudan, hat dort für die Unesco gearbeitet und öffnet in ihrem Buch einen reichen Schatz an Sagen, Mythen, Gedichten, volkstümlichen Liedern. Die dazugehörige Ausstellung (bis 5. Mai) im Neuen Rathaus begeistert mit atemberaubenden Fotos und Schautafeln.Am Samstag, 1. April (20 Uhr), entführtin der Buchhandlung Rupprecht in "Tausendundeine Nacht - das glückliche Ende". In einer kleinen Bibliothek in Zentralanatolien wurde ein uraltes Manuskript des Endes von "Tausendundeine Nacht" gefunden, das Ott mit ihrer Übersetzung erstmals der deutschen Öffentlichkeit zugänglich macht. Die Arabistin, Übersetzerin und Musikerin wird von den Musikern Yusuf Colak und Hadi Alizadeh begleitet.Am Sonntag, 2. April (20 Uhr), liestin der Regionalbibliothek. Er erzählt in "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters" die Geschichte seines Lebens und die seines Vaters, der sich in Deutschland so wenig heimisch wie zuvor in der Ukraine fühlt. Eine bewegende Liebeserklärung .Am Montag, 3. April (20 Uhr), bewegt sich das Programm ein Stück weg vom Buch. In der Max-Reger-Hall wird es das Stücknach dem Roman von Hans Fallada geben. Das Drama befasst sich mit dem Widerstand, der aus der Verzweiflung entsteht. Das auf Tatsachen beruhende Stück wird in Kooperation mit der Weidener Kulturbühne aufgeführt.Am Dienstag, 4. April (20 Uhr), wird es bairisch und urkomisch., Schauspieler und Regisseur aus der Oberpfalz wird im Vereinsheim Almrausch Texte von Ludwig Thoma, Karl Valentin und Gerhard Polt vortragen. Begleitet wird er vom Trio "Gschwind".Anspruchsvolle Thrillerkost gibt es am 5. April (20 Uhr) im Autohaus Widmann. Dort liest die Bestsellerautorinaus ihrem druckfrischen Roman "Schatten". Eine Entführung, drei Morde und ein Täter aus der Vergangenheit - es ist angerichtet für einen spannenden Fall für Beatrice Kaspary die Ermittlerin des Dezernats "Leib und Leben" der Polizei Salzburg.Mit einer Verbeugung vor dem viel zu früh verstorbenen Wolfgang Borchert ("Draußen vor der Tür") stellt sich am Donnerstag, 6. April (20 Uhr), in der Regionalbibliothekvor. Er tut dies in Meine Seele ist noch unterwegs" mit an Chansons angelehnten Liedern und liest Briefe und Erzählungen.Einen Dauerbrenner der Literaturwochen wird es auch wieder geben. Am Freitag, 7. April (20 Uhr), in der Tiefgarage des "City Centers" entern wieder die Deutschlands beste Poetry Slammer umdie Bühne.Am Samstag, 8. April (20 Uhr) kommt ein Star der Literaturszene in die Buchhandlung Stangl & Taubald. Während er mit "Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend" einen Romanbestseller schuf, isteiner der besten Reiseautoren Deutschlands. Nach Weiden kommt er mit "Gebrauchsanweisung für das Leben"., der Terror-Experte des ZDF, kommt am 9. April (20 Uhr), in die Sparkasse Oberpfalz Nord. "Terror in Deutschland: Die tödliche Strategie der Islamisten", heißt sein Buch. Darin präsentiert er neueste Erkenntnisse über die Bedrohungslage in Deutschland.Karten gibt es ab sofort beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter den Telefonnummern 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0, www.nt-ticket.de und an der Abendkasse. Weitere Informationen unter www.weidener-literaturtage.de