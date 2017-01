Arme Martha. Seit dem Tod ihres Mannes hat sie keine rechte Freude mehr am Leben: Der familieneigene Tante-Emma-Laden lohnt sich nicht mehr und ihr Sohn Walter, der Dorfpfarrer, spekuliert bereits seit einiger Zeit darauf, die Räume für seine Bibelgruppe nutzen zu können. Das ist die Ausgangslage der Komödie "Altweiberfrühling", die das Landestheater im Februar in der Weidener Regionalbibliothek zeigt. In dem Stück - gespielt in Oberpfälzer Mundart - suchen Marthas Freundinnen eine neue Aufgabe für die ehemalige Schneiderin. Da trifft es sich gut, dass der Männerchor dringend eine Vereinsfahne braucht. Doch beim gemeinsamen Stoffeinkauf in der Großstadt erinnert sich Martha plötzlich an ihren Jugendtraum. Nach Paris wird sie es nicht mehr schaffen, aber warum den Wunsch nach der eigenen Dessous- Boutique mit selbst entworfener Wäsche nicht im heimischen Laden verwirklichen? "Altweiberfrühling" ist jeweils um 20 Uhr zu sehen - und zwar am 2., 4., 10., 11., 16., 17., 18., 23. und 24. Februar. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: LTO