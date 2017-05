Von Jörg Otto

Weiden. Eine brandenburgische Landschaft, eine protestantische Kirche, der bedrohliche Watzmann und immer wieder Menschen - Ludwig Kreutzer nimmt die Welt wahr, wie sie ist und gibt ihr seinen Anstrich - verfremdet, aber meist ohne in der Abstraktion zu verharren. Einige seiner neueren Werke zeigt der Wahlberliner mit Weidener Wurzeln derzeit im Kunstbau.Ludwig Kreutzer ist Jahrgang 1986 und in Weiden aufgewachsen. Jetzt lebt und arbeitet er als freischaffender Künstler in Berlin. An der Universität der Künste in Berlin Malerei studierte er in der Klasse Professor Thomas Zipp Malerei. In ihrer Einführung bringt Irene Fritz, Leiterin des Kunstbaus, Kreutzer mit den Brücke-Künstlern wie Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff in Verbindung: "Wenn man die Farbkombination Rosa und Grün wahrnimmt, dann kann man nicht anders als spontan an die Werke Kirchners zu denken."In den Bildern des Künstlers gehe es um die poetische Formel aus Farbe, Form und Komposition. Die Farbigkeit der Bilder sei sei reduziert und intensiv zugleich. "Ich hatte fast den Eindruck, dass die Farben im Dunklen von selber leuchten." Die Lichtquellen der Bilder sind häufig natürlichen Ursprungs. Die Sonne hinter Wolken, Sterne oder der Mond. "Malerisch ist es vor allem das Licht, dass in den Farbkontrasten entsteht und sich in der Farbe selbst entfaltet. In ihrem Wechsel zwischen hell und Dunkel beschreibt die Farbe einen Raum, der in der Vereinfachung, aber auch in der Überhöhung der Formel eine magische Wirkung entstehen lässt", erklärt Irene Fritz.In den Gemälden seien dies Räume häufig Zwischenräume: Zwischen Tag und Nacht, zwischen zwei Jahreszeiten, zwischen Fels und Wolken, zwischen Gegenstand und Farbkörper. Die Natur in ihrer Urkraft sei in den Bildern ein ganz wichtiger Impuls. Es seien die ganz großen Themen, die genannt werden. "Die Erfahrung von Glauben und Spiritualität, von Dunkelheit, Licht und Weite, Vergänglichkeit und Dauer, Mauerwerk und die Erotik der Körper. All diese werden eingefangen entlang der Farbflächen."___Zu sehen ist die Schau noch bis 2. Juli im Kunstbau Weiden (Hinterm Wall 10) immer Sonntags von 15 bis 18 h, nach Vereinbarung (Telefon 0961/48027963) und zu den Kurszeiten.