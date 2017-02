Profis sind sie vielleicht nicht. Trotzdem sind die "Lustigen Konrader" auf der großen Bühne gern gesehen. In ihrer Hauptversammlung erfahren sie das von höchster städtischer Stelle.

Zurück in die Reger-Halle?

Mitglieder geehrt

Abgerechnet wird mit Applaus: "Im Gegensatz zum Berufstheater geht's bei uns nicht um die Gage, sondern nur um immaterielle Werte", erklärte Heiner Balk, Vorsitzender der "Konrader", bei der Versammlung des Mundarttheaters im Pfarrheim. "Der Eigenwert wird gesteigert." Und zwar nicht durch Geld, sondern durch Zuspruch des Publikums: "Der schlägt unweigerlich aufs Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl durch."Balk beschwor das gemeinschaftliche Wirken während der vielen Probenabende, die Verlässlichkeit untereinander. "Mit unserem Tun stellen wir einen gesellschaftlichen und sozialen Wert her, indem wir Kultur unters breite Volk bringen." SPD-Stadtrat Karl-Heinz Schell, der zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde, übermittelte den Wunsch von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, die "Konrader" mögen doch mit ihrem Weihnachtstheater wieder in die Max-Reger-Halle zurückkehren. Über den Preis lasse sich reden. Im Vorjahr hatten die Theaterleute im Vereinshaus gastiert. Laut Schell betonte Seggewiß noch einmal die Hallengebühren-Regelung für Vereine: "Den vollen Preis zahlen, dann 50 Prozent wieder über die Stadt zurückfordern." Wie Karl Bärnklau (Grüne) dazu betonte, gebe es hierfür einen Stadtratsbeschluss.Der 45 Jahre alte Theaterverein hat 206 Mitglieder, davon 21 Kinder und Jugendliche. Das Durchschnittsalter liegt bei 49,49 Jahren. Balk, seit 2005 Vorsitzender, will nach dieser Wahlperiode nicht mehr antreten. "Wir müssen uns unbedingt verjüngen", forderte er. "Junge Mitglieder müssen jetzt auch mal an vorderster Front Verantwortung übernehmen. Sie haben bestimmt neue Ideen und Vorstellungen, um die ,Konrader' weiter nach vorne zu bringen."Diesmal wurde er allerdings noch einmal einstimmig bestätigt. Stellvertreter wurde Schell, weil der jahrzehntelange zweite Vorsitzende Hans Schraml sein Amt "in jüngere Hände" (er ist ein halbes Jahr älter sein ehemaliger Klassenkamerad Schell) legen wollte. Schraml, der auch dreimal den Bruder Konrad gespielt hat, bekam von Balk eine geschnitzte Konrad-Version aus dem Grödnertal als Präsent. Kassiererin wurde Dagmar Röckl, Stellvertreterin Ursula Röckl, Schriftführerin Heidi Holzer und ihre Stellvertreterin Ulrike Troppmann.Das Frühjahrsstück "Tatort Villa Bock" unter der Regie von Sonja Balk habe eingeschlagen, erklärte Balk. Etabliert habe sich auch der neue Aufführungsort, das Pfarrheim St. Johannes. Leider habe die Musik- und Gesangsgruppe Ende 2016 aus Nachwuchsmangel ihren Betrieb eingestellt. Besucht habe man unter anderem befreundete Theater in Roggenstein, Gaimersheim und Waidhaus. Empfangen wurden Gäste aus Weiden am See. Und natürlich habe man auch wieder den "Weidener Komödiens" applaudiert.Hans Hofmann erläuterte den aktuellen Stand bei der diesjährigen Großveranstaltung "Franziskus". Alle Rollen seien besetzt. Sollte sich jedoch noch jemand zum Mitmachen entschließen, sei er willkommen.Für 40-jährige Treue wurde Josef Köppl geehrt. Für 25 Jahre Carmen Babst, Günter Beer, Rudolf Beer, Josef Heining, Alfred Metschnabl, Rosemarie Metschnabl, Karin Simons und Kanonikus Georg Zinnbauer. Für zehn Jahre Viktoria Bahmann, Gerhard Hegner, Karl Wolfrath und Jutta Wolfrath. Der Vorverkauf für den "Boandlkramer Blues" beginnt am Samstag, 18. Februar, im Internet oder an Vorverkaufsstellen wie der Regionalbibliothek.