Drahdewixpfeifal, Broifdracha und Aandara. Wer das nicht versteht, dem kann Martin Stangl helfen. Der Weidener Buchhändler hat ein Dialektwörter- buch geschrieben.

500 Wörter finden sich im "Bildwörterböijchl oberpfälzisch". "Ich habe meinen Spaß daran, wenn die Leute Oberpfälzisch lesen", sagt der Autor. Viele tun sich schwer, Dialekt zu lesen, berichtet er und buchstabiert als Beispiel "Beggaxel". Der Leser braucht zwei Anläufe, um auf Bäckergeselle zu kommen. Das Problem sei dabei, Dialektwörter mit den Zeichen der normierten Hochsprache zu schreiben. Stangl schrieb die Wörter nach eigenen Vorstellungen. Deswegen gibt es zu allen 500 Wörtern auch die passenden Bilder. Geordnet sind die Ausdrücke in Rubriken, die da heißen "Röllazn", "Aazöigzeich", oder "Zessn"."Ich hab' Spaß an der Sprache", begründet Stangl seine Motivation für das Buch. Dialekt sei viel vielschichtiger als die Hochsprache. Der Satz "Dea is a Hund" sei zweideutig. Er könnte auf einen Hund zutreffen und auf eine Person, die besonders spitzfindig ist. Im Dialekt treffe ein einziges Wort das Gemeinte exakter als im Hochdeutschen, wo eine längere Beschreibung nötig wäre, um dasselbe zu sagen. Wer Oberpfälzisch verstehe, wisse sofort, was ein "Dandlara" ist: Ein Kleinhändler, der manchmal nicht ganz seriös arbeitet. Wer das Wort nicht kennt, denke, es sei von einem Händler die Rede.Alle 500 Wörter, die in dem neuen Böijchl vorkommen, verwendet der Autor und Inhaber der gleichnamigen Buchhandlung in Weiden nicht. Er gesteht auch, dass nicht alle Ausdrücke aus dem Weidener Oberpfäzisch stammen. Stangl hat einige Jahre in Regensburg gelebt, in Schwandorf gearbeitet, hat Freunde in Tirschenreuth - das alles habe seinen persönlichen Sprachgebrauch und die Auswahl für das Buch geprägt. Stangls Lieblingsausdrücke findet der Leser in der Rubrik "Gschdäll": "Oass" für Abszess und "Wiadreggl" für Gerstenkorn. Und wer genau hinschaut, findet auch zwei Ostereier, die der Autor versteckt hat. Für den Leser soll das Büchlein zur Unterhaltung dienen.Das "Bildwörterböijchl oberpfälzisch" von Martin Stangl gibt es in der Buchhandlung Stangl und Taubald. Es umfasst 64 Seiten und kostet 7,99 Euro.