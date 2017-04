Ein Klassiker im Maria-Seltmann-Haus: In der vierten Auflage des Literaturcafés befasste sich die Theatergruppe "MimOldies" diesmal in einer szenischen Dichterlesung mit dem Kunstmärchen "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint Exupery. Nach einem Flugzeugunfall in der Wüste begegnet der Autor, dargestellt von Winfried Bühner, dem kleinen Prinzen, gespielt von Waltraut Haimerl. Der ist - auf der Suche nach einem wahren Freund - von seinem Planeten aufgebrochen, um andere Planeten kennenzulernen und tieferes Wissen zu erlangen.

Aber auf seiner Reise durch das Weltall findet der kleine Prinz bloß kuriose Einzelgänger, deren Denken nur um sich selber kreist. Erst in der Gestalt des Fuchses (Ralf Kirchgessner) findet er einen Vertrauten und Freund, der ihm sein Geheimnis verrät: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Mit diesem Wissen macht sich der kleine Prinz auf die Heimreise zu seinem Planeten, um Verantwortung für seine Blume zu übernehmen.Mit wenigen Requisiten und einfachen, aber einfallsreichen Kostümen gelang es den "MimOldies" unter der Regie von Winfried Bühner, die einzelnen Szenen, visuell verstärkt durch Powerpointprojektionen von Originalzeichnungen des Autors, den Zuhören nahezubringen und die philosophische Tiefe dieses Märchens für Erwachsene und Kinder zu vermitteln. Für musikalische Zwischentöne zu den einzelnen Kapiteln sorgten Gerhard Arnold am Klavier und Reiner Völkl mit der Klarinette. Die zahlreichen Gäste dankten es den Akteuren mit langem Applaus.