(uz) Am Bühnenboden lagen Titel wie "Caroline", "Johnny B. Goode" und "Roll over Beethoven" herum. Alles Songs, die die Jungs von "Mission Possible" am Samstagabend auf ihrem Radar hatten. Die Band um Lukas Alt (Lead-Gitarre) und Benedikt Wirner (Schlagzeug) begeisterte ihre Fans auf der "Live Stage" im "Parapluie" vor allem mit 50er Jahre Rock 'n' Roll. Aber natürlich auch mit Material von Status Quo und der Spider Murphy Gang.

Letztere hatten schließlich bei Chuck Berry und dessen Kumpeln gewildert. Die Rothenstädter Formation "Mission Possible" war die erste Band, die im Januar 2015 auf der "Live Stage" stand, und ebnete damit einer Vielzahl von Nachwuchsbands und regionalen Institutionen den Weg ins Lerchenfeld. Inzwischen spielten hier schon 70 Gruppen. Durch ihre zahlreichen Auftritte waren "Mission Possible" den meisten im Musik-Club bekannt.Die Gruppe mit Sebastian Harrer (Rhythm Gitarre), Andreas Bauer (Bass), Felix Weber (Piano), Alt und Wirner zeichnete ein hoher Spaßfaktor und ein untrügliches Gespür für Melodien und Riffs aus. Das gab den Cover-Songs maximalen Wiedererkennungswert. Außerdem ganz wichtig: Die Band schaffte es, das Publikum unbeschwert wie in fröhlichen Teenagertagen zum Mittanzen vor der Bühne zu bewegen. Weil: Der alte Rock'n'Roll hält ja bekanntlich besonders jung.