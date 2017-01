Um Liebe, Macht und Leidenschaft geht es in dem Musical "Sissi", das am Sonntag, 29. Januar, in der Max-Reger-Halle gastiert. Die Schauspieler und Sänger führen die Geschichte der Kaiserin von Österreich auf: vom ersten Treffen von Sissi mit Kaiser Franz Joseph, von ihrer Hochzeit, aber auch den Schattenseiten von Prunk und Macht. Beginn des Musicals ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es beim NT-Ticketschalter (0961/85-550) oder im Internet unter www.nt-ticket.de.

Außerdem verlosen wir fünfmal zwei Karten. Wer teilnehmen will, ruft unter 0137/808401629 an und spricht das Stichwort "Sissi", seinen Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis 12 Uhr am Mittwoch, 25. Januar, geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden.