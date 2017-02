Von Holger Stiegler

Große Klasse

Viele Ohrwürmer

Weiden. So richtig entscheiden kann man sich nicht, wen man mehr mag - die ordinäre Straßengöre oder doch lieber die elegante Dame. Aus dem abgerissenen Blumenmädchen zu Beginn wird die fast schon emanzipierte Lady am Schluss. Wer mag es Professor Higgins verdenken, dass dessen Gefühlswelt durcheinander gewirbelt wird. Es ist ein großes Stück der Musical-Literatur, das am Samstagabend auf der Bühne in der Max-Reger-Halle gegeben wird. Das 3-Länder-Theater und das Atelier-Theater-Riehen gastieren mit dem Welterfolg "My Fair Lady" von Frederick Loewe und Alan J. Lerner.Vor fast genau 61 Jahren fand die Premiere des Musicals am Broadway statt, die grandiose Verfilmung mit Audrey Hepburn und Rex Harrison aus dem Jahr 1964 zählt noch heute zu den gelungensten Musical-Adaptionen fürs Kino. Es ist also durchaus ambitioniert, was sich das Tournee-Theater für diesen Abend vorgenommen hat. Und es ist ganz große Klasse, was die Schauspieler, Sänger und Musiker unter Leitung von Dieter Ballmann abliefern.Die Geschichte basiert auf der Komödie "Pygmalion" von George Bernard Shaw: Henry Higgins (Egon Klauser) hat eine große Leidenschaft - nämlich die Sprache. Der Phonetik-Professor erkennt auf Anhieb jeden Slang und Dialekt und weiß genau, woher jemand kommt, wenn er oder sie zu Sprechen beginnt. Auch das Blumenmädchen Eliza Doolittle (Birgit Niethammer) steckt er gleich in eine Schublade: derb, ungebildet und aus einfachen Verhältnissen. Doch dann packt ihn der Ehrgeiz: Er wettet mit Oberst Pickering (Nico Deleu), dass er das Blumenmädchen aus der Gosse holen und durch Erziehung quasi neu erschaffen kann. Das Versprechen, durch Sprachunterricht zur "feinen Lady" zu werden, verlockt Eliza. Aber die Erziehungsmethoden, die Higgins an den Tag legt, sind keinesfalls menschlich. Militärischer Drill und Dressur passen als Beschreibung hierfür besser. Während Eliza dabei vom sozialen Aufstieg träumt, sieht der eingefleischte Junggeselle Higgins in ihr nur ein ideales "Versuchskaninchen". Erst ganz am Ende - als es schon fast zu spät ist - muss er sich eingestehen, dass ihm Eliza eigentlich ganz gut gefällt. Ob es Liebe ist? Das bleibt auch in Weiden offen ...Wer mit "My Fair Lady" und den vielen Ohrwürmern des Musicals punkten will, muss auf überzeugende Schauspieler und Sänger setzen. Das gelingt in Weiden zweifellos: Birgit Niethammer ist eine Vorzeige-"Eliza", die nicht nur den Wandel vom Blumenmädchen zur Lady äußerst glaubhaft und temperamentvoll spielt, sondern auch gesanglich Maßstäbe setzt bei Solo-Nummern wie "Ich hätt' getanzt heut' Nacht" und "Wart's nur ab, Henry Higgins!".In nichts nach steht ihr Egon Klauser, der das überhebliche und rüpelhafte Ekel-Paket Higgins überzeugend darstellt und so verhindert, dass im Publikum überhaupt irgendwelche Sympathien für ihn entstehen können. Auch ihm gebührt für seinen Gesang ein dickes Plus - das Solostück "Ich bin gewöhnt an ihr Gesicht" gelingt genauso wie "Es grünt so grün" gemeinsam mit Niethammer und Pickering-Darsteller Nico Deleu.Jede Rolle ist gut bis perfekt besetzt, ganz ohne Ausfälle. Ein besonderer Höhepunkt ist auf alle Fälle noch Manuel Buchmüller in der Rolle des "Eliza"-Verehrers Freddy Eynsford-Hill, dem das Kunststück gelingt, den romantischen Song "In der Straße, mein Schatz, wo du lebst" kitschfrei zu interpretieren. Viel Applaus gibt es für die weiteren Akteure auf der Bühne: Hedy Kaufmann, Isolde Polzin, Dietmar Fulde, Consuelo Perez und Dieter Ballmann.Ungewöhnlich und wohltuend erfrischend sind die Instrumente: Da wird keine orchestrale Musik aus der Konserve eingespielt, sondern auf eine kammermusikalische Version von Barbara Kleiner gesetzt. Diese sitzt selbst am Klavier, komplettiert wird das Trio von Violinistin Katrin Bösiger und Klarinettist Urs Beutler. Der Schlussapplaus beweist es: Ein richtiger toller Musical-Abend.