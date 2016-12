"Rhythm of the Dance" - Seit 1999 tanzt sich die irische Dance-Sensation - aufgeführt von der "National Dance Company of Ireland" - in die Herzen der Zuschauer. Am Dienstag, 17. Januar, steppen die 22 Tänzerinnen und Tänzer mit atemberaubendem Tempo auch über die Bühne der Max-Reger-Halle in Weiden. Beginn ist um 20 Uhr. Mit einem neuen Show- und Musik-Programm wird die Erfolgsgeschichte von "Rhythm of the Dance" auch in diesem Winter fortgesetzt - Tanzgenuss für alle Freunde der Grünen Insel. Karten für die Veranstaltung gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie im Internet auch online auf www.nt-ticket.de. Bild: Wim Lanser