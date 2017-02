Im "Gesang Solo" gewann Sarah Gebert den einzigen 1. Preis in ihrer Altersgruppe II. Sie zeigte eine herausragende Leistung, so dass es fast schon schade ist, dass es in ihrer Altersklasse noch keine Weiterleitung zum Landeswettbewerb gibt. Dafür freut sich Adeline Nemscok (ebenfalls "Gesang Solo") umso mehr, dass sie mit einem 1. Preis als einzige in der Altersgruppe III nach Bad Kissingen fahren darf. Milena Jentsch erhielt einen sehr guten 2. Preis in derselben Altersgruppe.Ebenfalls nur einen 1. Preis vergab die Jury im Fach Klavier in der Altersgruppe III. Den erhielt Hannah Suttner für ihr außerordentlich anspruchsvolles Programm. Sie spielte aus den "Französischen Suiten" von J. S. Bach sowie ein Prelude von Gershwin und Debussy.