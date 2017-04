Musikstudio in der Montessorischule

Neunkirchen. Junge Klänge aus der Montessorischule: Dort fand dieses Jahr der Vorspielabend des Musikstudios Langgärtner statt. Das Publikum war vom jüngsten Musiker, einem sechsjährigen Drummer, genauso begeistert wie von der 17-jährigen Pianospielerin, die "I Giorni" von L. Einaudi interpretierte. Der Abend gestaltete sich schon wegen der zwölf Schlagzeuger abwechslungsreich, unter anderem dank eines hervorragenden Drumsolos des elfjährigen Adam König. Dazwischen spielten die Gitarrenensembles sowie die Blockflöten- und Klavierspielerinnen ruhigere Stücke. Mit "Sunshine of your love" von Cream zeigten die E-Gitarristen und Bassisten, was sie gelernt hatten. Zum Abschluss waren moderne Songs zu hören, unplugged dargeboten durch die Band mit Akustik-Gitarren und Cajon und den Sängerinnen Alexandra Nowak und Sina Bösl. Das Publikum spendete den vierzig Schülern tosenden Applaus und belohnte damit deren Fleiß und Mühe. Bild: exb