Weiden/Amberg. Mit immer neuem Programm begeistert "Die Nacht der Musicals" bereits weit über eine Million Besucher. Die erfolgreichste Musicalgala aller Zeiten ist derzeit auf ihrer 20-jährigen Jubiläumstournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dabei gastieren die Schauspieler auch in Amberg und Weiden.

Am Montag, 20. Februar (20 Uhr), treten sie in der Weidener Max-Reger-Halle auf, am Donnerstag, 23. März (20 Uhr) im Amberger ACC. Die Darsteller nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch die vielfältige Welt der Musicals. In einer über zweistündigen Show präsentieren gefeierte Stars der Originalproduktionen von gefühlvollen Balladen aus "Evita" bis hin zu rockigen Rhythmen aus "Falco" alles, was das Herz begehrt. Die größten Hits aus "Tanz der Vampire" oder "Das Phantom der Oper" werden in eindrucksvollen Solo-, Duett- oder Ensemblenummern dargeboten. Mit "Mamma Mia" wurden auch die Songs der schwedischen Pop-Gruppe Abba wieder in das Programm integriert. Auch moderne Inszenierungen finden ihren Platz zwischen den Klassikern. Höhepunkte sind etwa die Musicals um Rocky Balboa oder Aladdin. Durch ein Licht- und Soundkonzept, das Tanzensemble und aufwendige Kostüme lässt "Die Nacht der Musicals" die Atmosphäre des New Yorker Broadway und des Londoner West End wieder aufblühen. Karten beim Ticketservice unter Telefon 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 oder www.nt-ticket.de. Bild: hfz