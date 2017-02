(uz) Matrosenkäppi, blau-weiß, Hebefiguren, beste Laune - und fertig war das Udo-Jürgens-Medley. Überall Hits. Man konnte sich gar nicht satthören an den Songs. "Ich war noch niemals in New York" fasste alles zusammen, was der Österreicher jemals auf Notenpapier gebracht hat: "Siebzehn Jahr, blondes Haar" oder "Aber bitte mit Sahne". Natürlich konnte "Die Nacht der Musicals" nur einen Bruchteil der Playlist bringen.

Die Gala zauberte am Montagabend den Stoff, aus dem die Erfolgs-Musicals sind. Nämlich in aller Regel die bekanntesten Songs. In aller Regel, denn beim "König der Löwen" hatte man sich etwas vergriffen. "Er lebt in Dir" und "Schattenland" trafen nicht unbedingt den breiten Geschmack der "Löwen"-Fans. Da hätten Simba und Nala schon andere Ohrwürmer auf Lager gehabt.Bei Richard O'Brians's "Rocky Horror Show" war es ähnlich. Aber hier kratzte man wenigstens im Zugabenteil noch einmal die Kurve und brachte den "Time Warp" als Interaktion mit dem Publikum. In der Show selbst favorisierte Dr. Frank'n'Furter seinen "Sweet Transvestite". Ein Leckerbissen hingegen war der "Tanz der Vampire" nach Vorlage des Roman-Polanski-Meisterwerks. Bissfest und stimmgewaltig wuchteten die Blutsauger eine "Totale Finsternis" und kurz vor der Pause "Unstillbare Gier" auf die Bühne der Max-Reger-Halle. Düster war auch die Stimmung beim "Phantom der Oper". Die Show war magisch und dunkel, fetzig und bunt. "Jesus Christ Superstar", "Cats" und "Mamma Mia!" Gesungen von Protagonisten, die allesamt schon in den großen Musical-Theatern irgendwelche Rollen bekleideten. Was etwas aus der Rolle fiel, war die Lautstärke. Mit der hätte man gleich zwei Hallen dieser Größenordnung beschallen können. Ein "Falco"-Medley, eins von "Queen". Auch Udo Lindenberg wurde bedacht mit einer Reihe seiner Hits aus "Hinterm Horizont". Die Musical-Nacht bediente sich auch weniger bekannter Produktionen, wie "Frozen" oder "The Rose". Ein toller Auftritt in "Elisabeth" mit "Wenn ich tanzen will." Musical-Freunde erlebten eine toll inszenierte Show auf einer kulissenlosen Bühne. Es gab tosenden Applaus.