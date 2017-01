Er ist Musiker und Maler und einer der wichtigsten Vertreter des Blues in der Oberpfalz. Für dieses Engagement wurde Wolfgang Bernreuther im Dezember in seiner Heimatstadt Neumarkt mit dem Kulturpreis ausgezeichnet.

Die Naab ist zwar nicht der Mississippi, aber trotzdem haben die Oberpfälzer schon immer eine besondere Beziehung zum Blues gehabt. Einer der interessantesten Interpreten dieses Genres ist der 55-jährige Musiker Wolfgang Bernreuther. Geboren in Waldsassen, lebt und arbeitet er - als Berufsberater - seit vielen Jahren in Neumarkt. Dort hat er seinen Lebensmittelpunkt gefunden und von dort zieht er immer wieder los, um seine Liebe zu dieser Musik live - mit Band oder Solo - zu präsentieren.Mit seiner neuen CD "New Experience" (Clearaudio) im Gepäck ist er am Donnerstag, 26. Januar (20 Uhr), bei "Klein & Kunst" in der Weidener Max-Reger-Halle (Untergeschoss) zu hören. Die Musikredaktion führte mit ihm dieses Interview.Wolfgang Bernreuther: Es ist erneut ein Album ohne "United Blues Experience". Auf diesem Album arbeite ich mit Musikern zusammen, mit denen ich schon vor knapp 40 Jahren gespielt habe und mit denen ich schon lange nicht mehr aufgetreten bin - aber auch mit ganz neuen Musikern. Und genau diese Mischung macht's! Das Album ist sehr abwechslungsreich, es geht vom erdigen-Blues(Rock) bis hin zu orientalischen Klängen. Dies ist ebenfalls eine neue Erfahrung. Ich spiele auch das erste Mal eine Saz auf Platte. Das Wichtigste ist: Die "New Experience" ist keine feste Band, sondern eine große Musikerfamilie. Für Live-Auftritte ist sie als Duo bis hin zur Blues-Big-Band plan- und buchbar."Songs From Little Town" war ein sehr wichtiges Album für mich. Alle zwölf Songs dieser Platte habe ich innerhalb von vier Monaten geschrieben - in einer Zeit in der ich mich in einer meiner schwersten Krisen befunden habe. Es ist ein in sich sehr geschlossenes Werk. Die Rückkehr zum Blues ist ganz einfach zu erklären mit einem Zitat von John Lee Hooker: "Blues Is A Healer."Vielleicht an allem. Schwer für mich zu beantworten. Musik ist immer auch Weiterentwicklung.Natürlich freut mich das sehr. Es ist schon etwas sehr Besonderes mit diesen Musikern und Menschen zusammen arbeiten zu dürfen. Als großer Fan von Kevin Coyne ist es ein Traum mit seiner Rhythmus-Gruppe im Studio zu stehen. Das Wichtigste aber ist: Es sind fantastische Musiker mit einem enormen Gefühl für Musik und einer extremen Professionalität. Und außerdem sind sie sehr sympathische und warmherzige Persönlichkeiten.Auf eine abwechslungsreiche Mischung aus neuen Songs und spannend arrangierten Blues-Klassikern. Außerdem sollte der Zuhörer spüren, dass hier zwölf Musiker mit Herzblut bei der Sache waren. Und als wichtiger 13. Mann hat Wolfgang Feder das alles gewohnt fantastisch aufgenommen.Mein Freund und Musikerkollege Tom Feiner hat mir vorgeschlagen eine Reise mit ihm in die USA zu unternehmen, um im Mutterland des Blues eine Platte aufzunehmen. Spontan habe ich zugesagt. Nachdem ich einen guten Kontakt zu Leo Bud Welchs Manager Vencie Varnado habe, habe ich ihn nach einem guten Studio gefragt. Bei der Gelegenheit ergab es sich auch, dass wir Leo für die Produktion gewinnen konnten. Ein Traum! Er ist einer der letzten lebenden Kreatoren des Genre Blues.Das weiß ich nicht. Aber ich habe eine Affinität zu Waldsassen. Dort wurde ich an einem kalten Novembermorgen im Jahr 1961 geboren. Und dort stand wahrscheinlich meine Wiege zum Blues. Und dass ich in meiner Geburtsstadt zum ersten Mal auftreten werde, freut mich riesig. Will the circle be unbroken!___Karten für das Konzert am 26. Januar bei "Klein & Kunst" gib es beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290, www.nt-ticket.de und an der Abendkasse.