Zum Klinikum ist es ein Steinwurf, die Altstadt ist auch nur ein paar Minuten entfernt. Aber irgendwie versteckt sich das Kunstatelier "Leuchtfeuer" in der Kurfürstenstraße 17 ein bisschen.

Nebeneffekt: Gespräche

Trotz der großen Schaufensterscheiben, hinter denen mal eine Filiale von Fahrrad-Brunner war. Seit fast einem Jahr logieren dort Werkstatt und Ausstellungsraum von Konstantin Baier. Der 51-Jährige hat vor kurzem seine vierte Ausstellung eröffnet. Der Schreinermeister arbeitet als Werklehrer in der Förderschule des HPZ Irchenrieth, am Feierabend ist er oft an der Hobelbank in seinem Refugium in der Scheibe zu sehen.Baier drechselt, schnitzt, feilt, hobelt und wachst dort unterschiedlichste Gegenstände aus Holz. Zu allererst Pendel in unterschiedlichsten Maserungen und Größen. "Irgendwie bin ich an der Form mal vor Jahren hängengeblieben und habe gemerkt, dass ich damit konkurrenzlos bin." So hat das Pendel ohne esoterische Hintergedanken in seinem Schaffen auf vielfältige Weise ausgeschlagen: mal als Halskette, als Schlüsselanhänger, als Wandschmuck oder als Kerzenhalter, der an einer Kette von der Decke hängt. Daneben hat Baier Plastiken, Schalen, Salzfässchen, Kerzenleuchter und Flaschenverschlüsse entworfen - alles aus heimischen Hölzern, die er selbst sucht oder von Bekannten bekommt. Zurzeit stehen zwei große Trümmer aus einem alten Apfelbaum im Atelier. "Was daraus wird, weiß ich noch nicht, das ergibt sich beim Arbeitsprozess", beschreibt der Holzkünstler seinen Ansatz. Dabei interessiert er sich überhaupt nicht für besonders gefälliges Material. Der Grundstoff Holz darf ruhig Risse, Verwachsungen, Äste vorweisen. "Man soll dem Baum sein Leben ansehen." Deshalb heißen Baiers wechselnde Ausstellungen allesamt "Baumleben". Mittlerweile gibt es vier davon. Gerne zeigt Baier seine Werke zusammen mit befreundeten Künstlern. Zurzeit ist dies Christian Wagner, der farbintensive Aquarelle und Ölbilder von südlichen Landschaften sowie Abstraktes präsentiert. Zuvor gastierten Thomas Stigler mit Fotos oder Peter Fels mit Gemälden im "Leuchtfeuer"-Raum.Wenn Baier dienstags bis donnerstags von 17 bis 19 Uhr an der Hobelbank steht und dazu die Ladentür aufgesperrt hat, hofft er auf einen Nebeneffekt - Kommunikation mit Nachbarn und Interessierten. "Das Atelier soll ein Stück der alten Scheibe mit ihren kleinen Geschäften und Hinterhöfen wiederbeleben."